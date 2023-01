Bangu x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo do Cariocão online

Bangu e Flamengo duelam, às 21h10 (horário de Brasília) desta terça-feira (24), pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida acontece no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e será transmitida ao vivo na TV Bandeirantes, cujo sinal aberto pode ser assistido pelo site da emissora ou pelo aplicativo BandPlay , disponível para celulares Android ou iPhone ( iOS ). Confira, no tutorial abaixo, como acompanhar o confronto entre Bangu e Flamengo pelo Taça Guanabara, primeira fase do Cariocão 2023, na Band ao vivo e online.

1 de 6 Bangu x Flamengo ao vivo: Campeonato Carioca 2023 tem transmissão na TV Bandeirantes — Foto: Divulgação/Band Bangu x Flamengo ao vivo: Campeonato Carioca 2023 tem transmissão na TV Bandeirantes — Foto: Divulgação/Band

Bangu x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo do Cariocão hoje pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o duelo entre Bangu e Flamengo pelo Cariocão 2023 na Band hoje, acesse o site da TV Bandeirantes (band.uol.com.br). No menu superior, clique no botão "Entrar" para fazer login. Se você for um novo usuário, vá na opção "Cadastrar";

2 de 6 Para assistir ao jogo do Flamengo hoje ao vivo, espectador precisar fazer login ou realizar um cadastro grátis no site da TV Bandeirantes — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para assistir ao jogo do Flamengo hoje ao vivo, espectador precisar fazer login ou realizar um cadastro grátis no site da TV Bandeirantes — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Realize o cadastro gratuito informando todos os dados necessários ou aproveite as informações de uma conta Google. Feito isso, marque o box "Não sou um robô" e concorde com os termos do serviço. Conclua clicando no botão "Cadastre-se grátis";

3 de 6 Cadastro é feito quando torcedor insere suas informações pessoais ou aproveita dados de uma conta Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Cadastro é feito quando torcedor insere suas informações pessoais ou aproveita dados de uma conta Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Após ter feito login, na hora do jogo, basta dar um clique no destaque da partida para a transmissão ao vivo começar automaticamente.

4 de 6 Com login concluído, público precisa clicar no destaque da partida para ter acesso à transmissão online do Cariocão 2023 gratuitamente — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com login concluído, público precisa clicar no destaque da partida para ter acesso à transmissão online do Cariocão 2023 gratuitamente — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Bangu x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo do Cariocão hoje pelo celular

Passo 1. Para assistir ao jogo do Flamengo hoje ao vivo no celular, abra o aplicativo BandPlay e escolha o botão "Entrar". Se você já tiver cadastro, digite as credenciais cadastradas e pressione "Entrar". Caso seja novo usuário, escolha a opção "Criar conta" para se cadastrar gratuitamente;

5 de 6 Torcedor pode assistir à transmissão de Bangu vs Flamengo hoje ao vivo pelo celular, através do app BandPlay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor pode assistir à transmissão de Bangu vs Flamengo hoje ao vivo pelo celular, através do app BandPlay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Preencha todos os dados solicitados, aceite os termos de uso do serviço e pressione o botão "Cadastrar". Feito isso, na hora do jogo, vá na seção "Ao vivo" e selecione o ícone da Band para assistir à transmissão do Campeonato Carioca 2023 imediatamente.

6 de 6 Finalizar o login ou o cadastro gratuito no BandPlay possibilita acompanhar o Campeonato Carioca 2023 ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Finalizar o login ou o cadastro gratuito no BandPlay possibilita acompanhar o Campeonato Carioca 2023 ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como assistir ao Cariocão ao vivo e online na Band, aproveite as dicas do tutorial e entre no site ou app da emissora para acompanhar o duelo entre Bangu e Flamengo ao vivo e de graça.

