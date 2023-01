BBB 23 ao vivo e online: como assistir à estreia do Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil 2023 estreia às 22h25 (horário de Brasília) desta segunda-feira (16), logo após a novela “Travessia”, na TV Globo . O lançamento do reality show, apresentado por Tadeu Schmidt, pode ser acompanhado ao vivo no Globoplay , que transmite o sinal aberto da emissora. Interessados em assistir ao programa online devem acessar o serviço de streaming na versão web, pelo PC, ou no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ) usando uma Conta Globo, que é gratuita. Para os novos usuários, um cadastro simples precisa ser feito com e-mail e senha ou vinculando dados de contas Facebook , Google ou Apple .

Nesta edição, o reality pagará o maior prêmio de sua história: o valor vai aumentando à medida que o jogo avança. Outras novidades são a central de controle no "Quarto do Líder", onde o comandante da casa terá acesso, de maneira limitada e pré-determinada, a diversos comandos dentro do jogo, e o "Poder Coringa", que dará vantagens semanais a um jogador. Veja, no tutorial abaixo, como assistir à estreia do Big Brother hoje ao vivo e online pelo Globoplay.

1 de 7 BBB 23 começa nesta segunda-feira (16), na TV Globo; veja como assistir à estreia do Big Brother Brasil online — Foto: Reprodução/TV Globo BBB 23 começa nesta segunda-feira (16), na TV Globo; veja como assistir à estreia do Big Brother Brasil online — Foto: Reprodução/TV Globo

Como assistir à estreia do BBB 23 ao vivo e online pelo PC

Passo 1. Para acompanhar a estreia do BBB 23 ao vivo e online, abra a página do Globoplay na web (globoplay.globo.com) e acesse a aba "Agora na TV" para visualizar a programação da TV Globo ao vivo;

2 de 7 Público assiste à estreia do BBB ao vivo e online após entrar na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público assiste à estreia do BBB ao vivo e online após entrar na seção "Agora na TV" do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Clique no botão "Assista agora" para ter acesso à tela que permite fazer login ou um cadastro na Conta Globo;

3 de 7 Após fazer login ou cadastro na Conta Globo, espectador pode assistir ao BBB no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após fazer login ou cadastro na Conta Globo, espectador pode assistir ao BBB no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Faça login entrando com suas credencias já cadastradas ou reutilize os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, clique em "Entrar". Se você ainda não tem uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se";

4 de 7 Após login ou cadastro na Conta Globo, usuário assiste ao Big Brother online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após login ou cadastro na Conta Globo, usuário assiste ao Big Brother online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Digite todos os dados necessários, concorde com os termos de uso do serviço e conclua dando um clique em "Cadastrar" para que a transmissão do BBB 23 ao vivo na Globo comece.

5 de 7 Com o cadastro gratuito na Conta Globo concluído, é possível acompanhar o início do Big Brother 2023 ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com o cadastro gratuito na Conta Globo concluído, é possível acompanhar o início do Big Brother 2023 ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como assistir à estreia do BBB 23 ao vivo e online pelo celular

Passo 1. Para assistir ao início do BBB 23 ao vivo e online no celular, entre no aplicativo do Globoplay e pressione a guia "Agora". Depois, toque no botão "Assista agora" para poder para fazer login ou um cadastro grátis na Conta Globo;

6 de 7 Estreia do Big Brother Brasil 2023 tem transmissão ao vivo sendo exibida pelo celular, por meio do app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Estreia do Big Brother Brasil 2023 tem transmissão ao vivo sendo exibida pelo celular, por meio do app do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Informe seu e-mail e senha já cadastrados na Conta Globo. Outra opção é importar os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Feito isso, vá em "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se", insira todos os dados solicitados e aceite os termos de uso. Para finalizar o procedimento, pressione "Cadastrar".

7 de 7 Após login ou cadastro na Conta Globo, espectador consegue assistir ao BBB ao vivo pelo celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após login ou cadastro na Conta Globo, espectador consegue assistir ao BBB ao vivo pelo celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como assistir à estreia do BBB hoje, aproveite as dicas e acesse o Globoplay para acompanhar o início da nova temporada do reality ao vivo e online.

