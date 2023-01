BBB 23: como assistir à estreia da Casa de Vidro ao vivo e online

A Casa de Vidro do BBB 23 fica no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ela está equipada com quatro camas e uma TV, pela qual o apresentador Tadeu Schmidt poderá conversar com os candidatos a brothers e sisters. Os participantes da Casa de Vidro poderão interagir com os visitantes do local buscando a preferência do público na votação, que ainda será aberta. Serão definidos um homem e uma mulher para se tornarem participantes do BBB 23, reality show que estreia na próxima segunda-feira (16), com direção de gênero de Boninho.