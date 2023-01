BBB 23: como votar para formar duplas com Pipoca e Camarote

A votação para formar as duplas da primeira semana do Big Brother Brasil 2023, que estreia nesta segunda-feira (16), já está aberta. Na dinâmica inédita, o público vai ajudar a compor dez duos formados por um integrante do grupo Pipoca e um do grupo Camarote. O 11º duo já está formado por Gabriel e Paula – ambos Pipocas –, que vieram da Casa de Vidro e, portanto, não fazem parte da enquete. Para participar, o espectador deve acessar a página do BBB 23 no Gshow e votar quantas vezes quiser.

A votação requer uma Conta Globo, que pode ser criada gratuitamente inserindo endereço de e-mail ou reutilizando os dados de contas Facebook, Google ou Apple. Lembrando que o cadastro é feito apenas uma vez e continua valendo para as futuras votações do programa, como os paredões. A seguir, entenda a dinâmica das duplas, veja os participantes do BBB 23 e saiba como votar para formar os pares.

1 de 8 Votação BBB 23: telespectador vota para formar duplas com Pipoca e Camarote através do Gshow — Foto: Divulgação/Gshow Votação BBB 23: telespectador vota para formar duplas com Pipoca e Camarote através do Gshow — Foto: Divulgação/Gshow

Por que o BBB 23 está formando duplas?

As duplas do BBB 23 serão compostas por um Pipoca e um Camarote. Após definidos, os pares jogarão a primeira semana do reality show juntos — ou seja, no início de temporada, as provas, a votação no paredão e as outras dinâmicas serão em dupla. Sabendo disso, o público pode optar por formar uma dupla que vai se gostar ou se detestar para, assim, beneficiar ou atrapalhar um participante de sua escolha. Veja abaixo a lista completa de participantes do BBB 23 e como votar para formar as duplas com Pipocas e Camarotes.

Participantes do BBB 23: Pipoca

Amanda : 31 anos. Médica. Natural de Campo Largo - PR

: 31 anos. Médica. Natural de Campo Largo - PR Bruno : 32 anos. Atendente de farmácia. Natural de São José da Laje - AL

: 32 anos. Atendente de farmácia. Natural de São José da Laje - AL Cezar : 34 anos. Enfermeiro. Natural de Salvador - BA

: 34 anos. Enfermeiro. Natural de Salvador - BA Cristian : 32 anos. Empresário. Natural de Caxias do Sul - RS

: 32 anos. Empresário. Natural de Caxias do Sul - RS Gabriel : 24 anos. Administrador. Natural de Ribeirão Preto - SP

: 24 anos. Administrador. Natural de Ribeirão Preto - SP Gustavo : 27 anos. Fazendeiro e empresário. Natural de Primavera do Leste - MT

: 27 anos. Fazendeiro e empresário. Natural de Primavera do Leste - MT Larissa : 24 anos. Professora de educação física. Natural de Criciúma - SC

: 24 anos. Professora de educação física. Natural de Criciúma - SC Marília : 32 anos. Maquiadora e influenciadora. Natural de Natal - RN

: 32 anos. Maquiadora e influenciadora. Natural de Natal - RN Paula : 28 anos. Biomédica. Natural de Jacundá - PA

: 28 anos. Biomédica. Natural de Jacundá - PA Ricardo : 30 anos. Biomédico. Natural de Aracajú - SE

: 30 anos. Biomédico. Natural de Aracajú - SE Sarah Aline : 25 anos. Psicóloga e analista de diversidade. Natural de Osasco - SP

: 25 anos. Psicóloga e analista de diversidade. Natural de Osasco - SP Tina: 29 anos. Analista de marketing e modelo. Natural de Benguela - Angola

Participantes do BBB 23: Camarote

Aline Wirley : 41 anos. Cantora. Natural de Cachoeira Paulista - SP

: 41 anos. Cantora. Natural de Cachoeira Paulista - SP Antônio Cara de Sapato : 32 anos. Lutador de MMA. Natural de João Pessoa - PB

: 32 anos. Lutador de MMA. Natural de João Pessoa - PB Bruna Griphao : 23 anos. Atriz. Natural do Rio de Janeiro - RJ

: 23 anos. Atriz. Natural do Rio de Janeiro - RJ Domitila Barro : 38 anos. Modelo e ativista social. Natural de Recife - PE

: 38 anos. Modelo e ativista social. Natural de Recife - PE Fred : 33 anos. Jornalista e influencer. Natural de São Paulo - SP

: 33 anos. Jornalista e influencer. Natural de São Paulo - SP Fred Nicácio : 35 anos. Médico e fisioterapeuta. Natural de Campos dos Goytacazes - RJ

: 35 anos. Médico e fisioterapeuta. Natural de Campos dos Goytacazes - RJ Gabriel Santana : 23 anos. Ator. Natural de São Paulo - SP

: 23 anos. Ator. Natural de São Paulo - SP Key Alves : 23 anos. Jogadora de vôlei. Natural de Bauru - SP

: 23 anos. Jogadora de vôlei. Natural de Bauru - SP Marvvila : 23 anos. Cantora. Natural do Rio de Janeiro - RJ

: 23 anos. Cantora. Natural do Rio de Janeiro - RJ Mc Guimê: 30 anos. Cantor e compositor. Natural de Osasco - SP

Como votar no BBB 23 para formar duplas com Pipoca e Camarote

Passo 1. Para votar e formar as duplas para a primeira semana do BBB 23, abra a página do programa no Gshow (gshow.globo.com/realities/bbb) e clique no destaque da votação com o título "Vote Agora";

2 de 8 Votação nas duplas da primeira semana do BBB 23 pode ser feita ao clicar no destaque "Vote Agora" no Gshow — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Votação nas duplas da primeira semana do BBB 23 pode ser feita ao clicar no destaque "Vote Agora" no Gshow — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Agora, role a página até ver a lista dos componentes do grupo Pipoca. Escolha um deles para depois selecionar sua dupla entre os integrantes do grupo Camarote. No exemplo, foi selecionada a sister Amanda ao clicar no botão "Vote Aqui";

3 de 8 Para votar, espectador precisa selecionar um integrante do Time Pipoca do BBB 23 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para votar, espectador precisa selecionar um integrante do Time Pipoca do BBB 23 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Nesta etapa, ao ver a lista de participantes do grupo Camarote, selecione e clique no nome e foto do Camarote com quem você quer o Pipoca escolhido faça dupla;

4 de 8 Público deve escolher um componente do grupo de famosos, o Camarote, para formar dupla com o Pipoca selecionado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Público deve escolher um componente do grupo de famosos, o Camarote, para formar dupla com o Pipoca selecionado — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. A janela de login será exibida. Nela, digite seu usuário e senha já cadastrados na Conta Globo e clique no botão "Entrar". Se você for um novo usuário do serviço, vá na opção "Cadastre-se" para realizar um cadastro gratuito usando seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

5 de 8 Para ter o voto validado, é preciso fazer login com dados cadastrados ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para ter o voto validado, é preciso fazer login com dados cadastrados ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. Após ter feito login, marque a caixa "Sou humano" para que seu voto na dupla seja computado;

6 de 8 Voto é validado após espectador confirmar humanidade marcando o box "Sou humano" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Voto é validado após espectador confirmar humanidade marcando o box "Sou humano" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 6. A confirmação do seu voto aparecerá na tela. Se quiser votar mais vezes, vá no botão "Votar Novamente" e refaça o processo;

7 de 8 Caso queira dar seu voto mais vezes, público deve usar botão que permite refazer o processo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Caso queira dar seu voto mais vezes, público deve usar botão que permite refazer o processo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 7. Para formar uma nova dupla, basta voltar à página inicial do site, clicar no banner da votação e selecionar um novo Pipoca clicando em "Vote Aqui" abaixo do nome. Feito isso, basta refazer o procedimento como mostrado acima.

8 de 8 Para votar em novas duplas, é necessário reiniciar o procedimento — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para votar em novas duplas, é necessário reiniciar o procedimento — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como votar para formar as duplas da primeira semana do BBB 23, aproveite as dicas e acesse o Gshow para participar. O resultado será divulgado no domingo (15), durante a edição do "Fantástico".

