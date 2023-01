BBB de ontem completo: como assistir aos episódios anteriores do programa

É possível assistir a todos os episódios do Big Brother Brasil 2023 na íntegra pelo Globoplay. Os programas do reality show, incluindo as edições dos dias de eliminação, formação de paredão ou de festa, são adicionados ao serviço de streaming após a sua exibição ao vivo na TV Globo. Assim, espectadores que perderam algum episódio podem acessar a plataforma pelo PC ou no aplicativo para celulares Android ou iPhone (iOS) para saber o que aconteceu no BBB 23. O acesso é feito usando uma Conta Globo, que é gratuita. Não é necessário ser assinante do streaming para rever o conteúdo. Confira, no tutorial a seguir, como rever o BBB de ontem completo pelo Globoplay.