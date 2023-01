BZRP Music Sessions #53: como ver letra e tradução da nova música de Shakira

A canção ainda conta com outras supostas indiretas, como "Me tornei grande demais pra você" e "Você trocou um Rolex por um Casio". Shakira e Piqué têm dois filhos, Milan e Sasha, fruto do casamento que durou 11 anos e chegou ao fim em junho de 2022, com boatos de que o ex-jogador teria traído a cantora. A seguir, veja o passo a passo para conferir a letra e a tradução da nova música de Shakira.