Canva Docs: veja como usar o editor de texto concorrente do Google Docs

O Canva agora possui um editor de textos semelhante ao Google Docs . Trata-se do Canva Docs, lançado em dezembro de 2022. A novidade traz recursos comumente presentes em softwares de texto, mas também apresenta algumas funções únicas. É o caso do "Texto Mágico", que utiliza inteligência artificial para formatar e até mesmo produzir textos. O Canva Docs pode ser utilizado pelo navegador web ou pelo aplicativo móvel, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). No tutorial a seguir, veja como criar, editar, compartilhar e baixar documentos com o Canva Docs.

Canva Docs é o novo editor de texto do Canva e promete concorrer com Google Docs; saiba usar

Como criar e editar documentos no Canva Docs

Passo 1. Acesse o site do Canva (canva.com) no seu navegador. Na página inicial do editor, clique sobre a opção “Docs” e selecione o modelo “Doc" para criar um novo documento;

Botão do Canva Docs em destaque

Passo 2. Um novo documento será aberto. Use a barra de ferramentas de edição de texto, disponível na parte superior da página, para mudar a fonte e o tamanho do texto e personalizar estilos, como itálico, negrito e sublinhado. Você ainda pode alterar o alinhamento, adicionar listas e até configurar o espaçamento entre letras;

Ferramentas de formatação de texto do Canva Docs são semelhantes äs do Google Docs

Passo 3. O Canva Docs tem um menu que conta com uma barra de rolagens e um campo de pesquisas para que o usuário busque o elemento que deseja. Clique no botão "+" ao lado do cursor para acessá-lo;

Barra de rolagens permite navegar pelas opções oferecidas pelo Canva Docs

Passo 4. Um dos diferenciais do Canva Docs é o “Texto Mágico”, recurso que usa inteligência artificial para gerar textos automaticamente a partir de um simples comando. Clique sobre a opção para utilizá-la;

Opção "Texto Mágico" em destaque

Passo 5. Ao receber instruções específicas, a inteligência artificial cria um texto ou aplica uma formatação a determinado parágrafo. Neste exemplo, utilizamos o comando "Escreva, Opens Sans tamanho 12, cinco funcionalidades do recurso "Texto Mágico" do Canva Docs";

Comando informado ao Texto Mágico do Canva Docs

Passo 6. Veja abaixo o resultado do Texto Mágico. No menu lateral, é possível buscar modelos prontos de documentos, além de inserir fotos e outros elementos gráficos ao arquivo;

Menu lateral esquerdo do Canva Docs agrega diferentes recursos

Passo 7. Selecione a opção “Modelos” no menu lateral para escolher um template. Quando encontrar o que deseja, clique sobre ele para adicioná-lo;

Modelos de documentos oferecidos pelo Canva Docs

Passo 8. É possível inserir recursos visuais como tabelas ou gráficos ao projeto. Para isso, selecione a opção "Elementos", dê um clique no recurso escolhido e, quando ele for adicionado ao documento, basta arrastá-lo para o local desejado;

Gráfico de barra inserido no documento criado no Canva Docs

Passo 9. Ainda no menu lateral, na opção "Upload", é possível adicionar ao documento imagens, vídeos e figuras que não estão presentes no Canva. Basta clicar em "Fazer upload de mídia" e buscar o elemento em questão no computador;

Opção "Uploads" em destaque no Canva Docs

Passo 10. Na opção "Fotos", é possível pesquisar e adicionar imagens disponíveis no Canva para adicioná-las ao documento;

Canva disponibiliza uma vasta biblioteca de imagens no menu "Fotos"

Passo 11. O Canva Docs também permite que os usuários adicionem emojis aos documentos. Para isso, digite o símbolo de dois pontos (:). No menu de opções que surgirá, insira o nome do emoji que procura e clique sobre o resultado correspondente;

É possível buscar por emojis específicos no Canva Docs

Como ver estatísticas de documentos no Canva Docs

Passo 1. Clique no botão "Insights", presente na parte superior do editor de textos, para visualizar estatísticas do documento;

Botão "Insights" do Canva Docs em destaque

Passo 2. Veja informações como quantidade de palavras e caracteres, número de visitas e engajamento no documento e as colaborações da equipe;

Canva mostra estatísticas do documento

Como compartilhar documento no Canva Docs

Passo 1. Clique em "+", presente na parte superior da tela, para compartilhar o documento com outras pessoas;

Botão "+" em destaque no Canva

Passo 2. Digite o e-mail da pessoa que deseja adicionar à lista de permissões. Clique na caixa de opções para determinar as ações que o usuário convidado poderá executar. Em seguida, adicione uma mensagem, se desejar, e selecione a caixa de texto para fazer com que o usuário convidado faça parte de sua equipe. Por fim, clique em “Enviar”;

Usuário deve preencher campos em destaque para compartilhar documento no Canva

Passo 3. Também é possível compartilhar o documento com um link. Para isso, você precisa clicar novamente na opção “Compartilhar” e escolher se o documento será público ou se apenas pessoas adicionadas poderão acessá-lo;

Opções de compartilhamento de documento no Canva

Passo 4. Após determinar se o link será privado ou público, basta clicar no botão “Copiar link” para obter o link de acesso ao documento;

É possível copiar o link do Canva Docs com apenas um clique

Como baixar documentos no Canva Docs

Passo 1. Após as edições, selecione o botão “Baixar" para fazer o download do documento;

Botão para baixar documento do Canva em destaque

Passo 2. Não é possível selecionar outro formato além de PDF. Determine o tamanho da folha na opção “Tamanho” e conclua em "Baixar";

Após escolha de tamanho de arquivo, usuário baixa documento criado no Canva Docs

Pronto! Agora você já sabe como usar o Canva Docs.

O Canva Pro dá acesso a recursos como templates e elementos gráficos exclusivos, removedor de fundo e planejador de conteúdo para redes sociais. É possível testar o plano premium por 30 dias grátis. Depois desse período, é cobrado o valor de R$ 24,15 mensais.

