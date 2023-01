CapCut online: como usar o editor de vídeos direto no navegador

É possível usar o CapCut online direto pelo website oficial do editor de vídeos da ByteDance, empresa desenvolvedora do TikTok. O aplicativo de edição surgiu originalmente para celulares Android e iPhone (iOS), e agora pode ser usado também no computador – tanto direto pelo browser quanto offline, fazendo o download do software. Os recursos da versão web são os mesmos do app e incluem efeitos, filtros, faixas de áudio e até a possibilidade de adicionar legendas automáticas. Vale ressaltar que, atualmente, o software pode ser utilizado apenas no Google Chrome. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como usar o CapCut online no PC.