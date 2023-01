Casa de Vidro do BBB 23 ao vivo: como assistir online pelo Globoplay

A Casa de Vidro do BBB 23 estreou nesta terça-feira (10) como uma fase preliminar do Big Brother Brasil 23, que começa oficialmente no próximo dia 16. A novidade é que é possível assistir ao vivo à rotina dos quatro participantes, que estão confinados em um shopping do Rio de Janeiro e disputam duas vagas definitivas no reality. A transmissão 24 horas está disponível para assinantes de qualquer plano pago do Globoplay. Confira a seguir como funciona a Casa de Vidro do BBB 23 e como assistir ao vivo pelo computador.