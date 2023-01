Códigos de Bully: veja lista de cheats para mandar bem no jogo

Os códigos de Bully podem ser usados para ganhar dinheiro no game, ter munição infinita e desbloquear armas e roupas. A lista de códigos de Bully pode ser acessada no PlayStation 2 (PS2), PlayStation 3 (PS3) ou PlayStation 4 (PS4), conectando um segundo controle. Na versão para PC, basta conectar um joystick e torná-lo o controle principal para entrar com os cheats.