Como achar vagas de emprego usando o app Trampolim

Encontrar vagas de emprego pelo celular é possível usando o aplicativo Trampolim, disponível grátis para Android e iPhone ( iOS ). A rede social serve para divulgação de vagas, permitindo que os usuários publiquem anúncios de emprego postados na internet ou vistos nas ruas, em comércios, clínicas, escritórios etc. Empregadores também podem usar o espaço para buscar candidatos na plataforma. As únicas publicações permitidas são as oportunidades de trabalho, funcionando como uma rede colaborativa para troca de vagas.

Ao se registrar no aplicativo, o usuário escolhe os cargos e áreas em que deseja trabalhar e visualiza apenas as vagas de interesse no feed. Ainda é possível filtrar as oportunidades por localização e distância. Não é possível se candidatar diretamente pelo aplicativo, mas os dados de contato são divulgados nas vagas. Veja, a seguir, como usar o Trampolim para achar vagas de emprego pelo celular.

Como usar o Trampolim para achar vagas de emprego pelo celular

Passo 1. Baixe o Trampolim na Play Store (Android) ou na App Store (iPhone ) e, em seguida, abra o aplicativo. Toque em “Continuar” para aceitar as permissões;

Passo 2. Avance as telas iniciais em “Continuar” até a opção “Começar a usar”;

Passo 3. Toque em “Entrar com número de telefone” e digite o mesmo número do aparelho em que está usando o app. Em seguida, leia os termos de uso e toque na bolinha para aceitá-los. Então, pressione em “Receber SMS com validação” para avançar;

Passo 4. Digite o código recebido no seu aparelho. Em seguida, insira uma foto de perfil da galeria ou faça um selfie e toque em “Continuar”. Depois, adicione seu nome e sobrenome;

Passo 5. Preencha com o endereço e número e avance em “Continuar”;

Passo 6. Finalize o cadastro com os cargos de interesse e áreas de atuação. Depois, toque em “Continuar”;

Passo 7. O feed inicial será aberto. Você pode rolar a tela para visualizar as postagens, além de poder curtir, compartilhar e salvar;

Passo 8. Ao tocar em uma vaga, você visualiza o e-mail de contato do empregador ou empresa, localização e pode também pressionar no símbolo da bandeira para salvar a publicação e ver mais tarde, ou ainda adicionar a tag “Me candidatei” para que ela fique em destaque no aplicativo;

Passo 9. É possível ainda, na parte superior, pesquisar e filtrar as publicações por localização, data da publicação, tipos de cargo etc.;

Passo 10. Já se quiser divulgar um emprego que você viu, você pode ir em “Postar vaga”. Depois, é só inserir as informações como foto, local da vaga, nome da empresa e dados de contato. Nessa área, o app também permite que os empregadores divulguem suas próprias vagas;

Passo 11. No menu “Atividades”, você consegue ver se as vagas que você enviou para postagem já foram publicadas, se estão pendentes ou inativas;

Passo 12. Em “Salvos”, o app exibe as vagas que você salvou no feed.

