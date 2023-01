Como anunciar carros na OLX? Veja passo a passo e dicas para vender

É possível anunciar carros gratuitamente pela OLX . A plataforma permite que veículos novos e usados sejam colocados à venda em poucos cliques, seja por meio da versão web do serviço ou do aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ). Nos anúncios, os vendedores devem inserir as principais informações sobre o veículo — como ano de fabricação e estado de conservação —, além de, no mínimo, seis imagens. O site ainda oferece uma tabela com uma média de preços para automóveis caso o anunciante tenha dúvidas sobre o melhor valor para a venda. A seguir, veja dicas para anunciar seu carro na OLX e o passo o passo para criar o anúncio.

1 de 10 Tutorial ensina como anunciar carros usados na OLX; veja passo a passo — Foto: Divulgação/OLX Tutorial ensina como anunciar carros usados na OLX; veja passo a passo — Foto: Divulgação/OLX

Dicas para anunciar carros usados pela OLX

Para aumentar as chances de vender carros online, é importante fazer um anúncio completo e rico em detalhes. Por isso, reúna todas as características sobre o veículo e separe em uma lista informações como potência do motor, capacidade do porta-malas, itens de série e documentação. Você também pode adicionar ao anúncio, caso existam, o histórico de multas do automóvel, acessórios e partes danificadas.

Em seguida, reflita sobre o valor que pretende pedir pelo carro. No momento da construção do anúncio, a OLX oferece o recurso de referência de preços, que utiliza anúncios da mesma região e veículos similares como referência para te ajudar a estipular um valor. Você também pode fazer uma pesquisa de mercado utilizando a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

2 de 10 OLX informa preço médio do carro segundo a tabela Fipe — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira OLX informa preço médio do carro segundo a tabela Fipe — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Por fim, selecione boas imagens para seu anúncio. Para anunciar carros na OLX , é necessário adicionar, no mínimo, seis imagens diferentes do automóvel. Por isso, tire fotos que consigam ilustrar o carro interna e externamente. Agora que você já sabe algumas dicas para anunciar carros para vender, acompanhe abaixo o passo a passo de como criar o anúncio na OLX.

Como anunciar carros na OLX

Passo 1. Acesse o site da OLX (olx.com.br) no seu navegador e clique em “Desapegar” no canto superior direito da tela. É preciso ter uma conta na plataforma e estar logado para anunciar;

3 de 10 Botão para desapegar da OLX serve para anunciar produtos dentro da plataforma — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Botão para desapegar da OLX serve para anunciar produtos dentro da plataforma — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Insira o título e uma descrição para o carro. Lembre-se de adicionar todas as características do veículo;

4 de 10 Anunciante deve preencher título e descrição do veículo para anunciá-lo na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Anunciante deve preencher título e descrição do veículo para anunciá-lo na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Selecione a categoria “Autos e peças” e siga na opção “Carros, vans e utilitários”;

5 de 10 Seleção da categoria "Carros, vans e utilitários" na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Seleção da categoria "Carros, vans e utilitários" na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Preencha os campos solicitados com as informações do veículo. Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios;

6 de 10 Tela para preenchimento de informações sobre o veículo na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Tela para preenchimento de informações sobre o veículo na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. Selecione o tipo da carroceria do veículo, informe a quilometragem, quantidade de portas e o último dígito da placa. Na opção “Opcionais”, clique nas caixas referentes aos adicionais presentes no carro;

7 de 10 Extensão da tela para preenchimento de informações sobre o veículo na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Extensão da tela para preenchimento de informações sobre o veículo na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. Em seguida, informe a cor, o estado financeiro do carro e se aceita trocas ou não. Marque as caixas referentes à documentação e à regularização do veículo e faça o mesmo procedimento no campo de conservação e garantia;

8 de 10 Usuário deve continuar o preenchimento de informações para concluir o anúncio de carro na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Usuário deve continuar o preenchimento de informações para concluir o anúncio de carro na OLX — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. Por fim, adicione as imagens do veículo ao anúncio, insira seu CEP corretamente e cheque se o número do seu celular está correto. Após conferir todas as informações, clique em “Enviar anúncio”;

9 de 10 Tela final de preenchimento de informações tem botão laranja para concluir envio do anúncio — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Tela final de preenchimento de informações tem botão laranja para concluir envio do anúncio — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 8. Na página seguinte, a plataforma oferece algumas opções pagas caso o usuário queira dar um destaque ao anúncio. Para continuar com a publicação gratuita, selecione “Clique aqui para continuar sem destaque”.

10 de 10 OLX oferece opções de destaques pagos para aumentar as visualizações do anúncio — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira OLX oferece opções de destaques pagos para aumentar as visualizações do anúncio — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Pronto. Seu anúncio será avaliado pela OLX e, após algumas horas, a plataforma enviará um e-mail para informar se a publicação foi efetuada ou se existe alguma irregularidade no anúncio.

