Como assistir ao BBB 23 no Multishow ao vivo

É possível assistir ao BBB 23 no Multishow ao vivo pela Internet. O Globoplay transmite toda a programação do canal ao vivo para assinantes do plano “+ Canais Ao Vivo”. No streaming, o usuário pode assistir à transmissão do reality em tempo real e aos flashes dentro da programação. Lembrando que o Multishow transmite, todos os dias após a exibição na Globo, mais uma hora de BBB, além do programa “BBB - A Eliminação” — exibido todas as quartas-feiras, às 20h — com participação do eliminado da semana e apresentação de Bruno de Luca e Ana Clara. Confira, a seguir, como assistir ao BBB 23 ao vivo no Multishow pelo Globoplay.