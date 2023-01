Como assistir ao BBB 23 grátis pelo celular

Assistir ao BBB 23 grátis pelo celular é possível pelo Globoplay. O aplicativo do streaming retransmite a programação da TV Globo ao vivo no Android e no iPhone (iOS), possibilitando assistir às edições noturnas do reality show. Para isso, basta acessar o app usando uma Conta Globo, que é gratuita e pode ser criada com e-mail ou login do Facebook e Google. Vale lembrar que somente assinantes do Globoplay podem assistir ao BBB 23 ao vivo 24 horas por dia. Confira, a seguir, como assistir ao BBB grátis pelo celular.