Como ativar e desativar a conta Administrador no PC com Windows 8

É possível ativar o administrador pelo CMD ou Prompt de Comando para ter acesso irrestrito às configurações e arquivos do sistema operacional. Por motivos de segurança, as versões mais recentes do Windows possuem contas locais limitadas para fazer modificações importantes no sistema como recuperar senhas. A única forma de contornar isso é ativando a conta Administrador. Dessa maneira, você ficará livres das confirmações do Controle de Contas do Usuário (UAC, em inglês).