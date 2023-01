Como baixar e jogar Stardew Valley no celular Android e iPhone (iOS)

Stardew Valley é um jogo independente com elementos de simulador de fazenda e RPG inspirado na clássica série Harvest Moon . O game está disponível para comprar em consoles como PS4 , Xbox One , Nintendo Switch e PlayStation Vita , além de PC e dispositivos móveis. Recentemente, o jogo recebeu uma atualização que incluiu várias novidades, como novos locais, diálogos, eventos e mais. Confira, a seguir, como baixar e jogar Stardew Valley em celulares Android e iPhone ( iOS ).

1 de 5 Popular simulador de fazenda com elementos de RPG Stardew Valley está disponível em dispositivos Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Stardew Valley Popular simulador de fazenda com elementos de RPG Stardew Valley está disponível em dispositivos Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Stardew Valley

👉 Vale a pena jogar Stardew Valley? Descubra no Fórum do TechTudo

A mecânica principal em Stardew Valley é cuidar de uma fazenda deixada por seu avô, plantando vegetais, regando e colhendo para obter lucro com suas vendas. No entanto, há muito mais ao redor do jogo que se torna tão importante quanto a plantação. Nesse sentido, é possível interagir com as pessoas da cidade, conhecê-las melhor, dar presentes em seus aniversários e até casar com algum personagem. O game também conta com um sistema subterrâneo de minas no qual o jogador pode lutar contra monstros em busca de recursos valiosos.

Como jogar Stardew Valley

Nos dispositivos mobile, Stardew Valley adota um sistema de controle por toque simples e intuitivo. Basta apertar em um lugar da tela para que seu avatar se mova até lá ou segurar em uma direção para que ele ande continuamente. Do lado esquerdo da tela, há uma barra vertical com ferramentas e itens do seu inventário. Então, basta selecionar a ferramenta desejada e tocar na tela onde planeja utilizá-la para que seu personagem realize a ação.

Para plantar, basta realizar ações simples como usar a enxada no solo, selecionar sementes para plantá-las, as quais podem ser encontradas ou compradas em lojas, e regá-las regularmente até estarem prontas para a colheita. O jogo utiliza um sistema de energia, no qual cada ação do usuário drena um pouco de sua barra de energia do dia e há a possibilidade de recuperá-la com comida ou dormindo.

Além disso, há um sistema de tempo e alguns personagens e prédios podem não estar disponíveis de acordo com o horário. O passar dos dias traz também a mudança das estações, que podem afetar suas plantações.

2 de 5 Stardew Valley possui partes mais voltadas para RPG com a exploração da mina e combate contra criaturas — Foto: Reprodução/Stardew Valley Stardew Valley possui partes mais voltadas para RPG com a exploração da mina e combate contra criaturas — Foto: Reprodução/Stardew Valley

Jogadores que tenham preferência por um método de controle mais tradicional também podem conectar joysticks via Bluetooth para controlar seu personagem. O game também aceita controles de consoles como PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One, que podem ser conectados de acordo com os tutoriais para PlayStation ou Xbox.

Como fazer download de Stardew Valley no Android e iPhone (iOS)

Passo 1. Acesse a loja de seu dispositivo, Google Play Store no Android ou App Store no iPhone (iOS), procure por "Stardew Valley" e compre o jogo para sua conta;

3 de 5 Procure por Stardew Valley na Google Play Store ou App Store e compre o game em seu dispositivo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Procure por Stardew Valley na Google Play Store ou App Store e compre o game em seu dispositivo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Uma vez comprado, o game estará disponível para download em seu aparelho e mesmo que o usuário o apague, poderá baixá-lo novamente;

4 de 5 Após realizar a compra de Stardew Valley basta fazer download do game para seu dispositivo Android ou iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Após realizar a compra de Stardew Valley basta fazer download do game para seu dispositivo Android ou iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Localize o App em seu dispositivo e toque nele para começar a jogar.