Como baixar e usar planilha de festa de quinze anos simples no Excel

É possível criar uma planilha para festas de 15 anos facilmente com o Microsoft Excel. A fabricante do editor disponibiliza, em seu site oficial, um template para eventos que permite que os usuários organizem todos os preparativos para as festividades. O modelo pronto possui subdivisões para separar os recursos essenciais da festa, como "lista de convidados" e "comes e bebes", e até um mapa para organização dos assentos. A planilha ainda executa cálculos — como os gastos com alimentação, serviços e o custo individual por convidado — de forma automática. No tutorial a seguir, veja como baixar e utilizar a planilha para festas de 15 anos simples da Microsoft.