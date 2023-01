Como baixar uTorrent grátis para PC

É possível baixar o uTorrent grátis no PC em poucos passos. O programa permite fazer download de arquivos no formato torrent e é bastante popular entre usuários que costumam trocar muitos ficheiros online. A ferramenta tem opções pagas, que custam a partir de US$ 4 (cerca R$ 25 em conversão direta) e oferecem removedor de anúncios e malwares, entre outras funções. No entanto, também há uma versão gratuita com funcionalidades semelhantes. Confira, no tutorial a seguir, como baixar uTorrent grátis e instalar o programa no PC.