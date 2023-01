Como bloquear print no WhatsApp

O WhatsApp passou a bloquear prints de fotos e vídeos enviados no modo temporário. O bloqueio foi lançado no aplicativo do mensageiro para Android e iPhone (iOS) em dezembro de 2022 e não precisa ser ativado manualmente, funcionando de forma padrão em todas as conversas. A função foi adicionada com o objetivo de aumentar a segurança dos dados compartilhados e a privacidade dos usuários. Ao tentar fazer uma captura ou gravar a tela, uma mensagem é exibida informando a impossibilidade. Confira, a seguir, como funciona o recurso de bloquear print no WhatsApp.