Como cadastrar cartão no iPhone

É possível cadastrar cartões de débito e crédito no aplicativo Carteira do iPhone (iOS) para realizar pagamentos por aproximação usando o celular. O recurso está disponível desde o iOS 8.1, e é compatível com modelos de a partir do iPhone 6. Com ele, é possível ter em mãos a sua carteira de forma digital, evitando que você tenha que levar seus cartões para onde for. A funcionalidade permite ainda efetuar pagamentos caso tenha esquecido a sua carteira. Para usar o serviço é necessário, primeiro, cadastrar os dados do cartão no app. No tutorial abaixo, veja como realizar o procedimento.