Como cancelar assinatura do Apple Music

Passo 1. Para cancelar assinatura do Apple Music no iPhone, vá nos Ajustes;

Passo 2. Toque no nome do usuário e acesse “Assinaturas”;

Passo 3. Todas as assinaturas da Apple ID estarão disponíveis nesta página. Procure pelo símbolo da Apple Music e selecione o nome do plano. Confirme a ação em "Cancelar [nome do seu plano]".

Passo 1. Com o aplicativo aberto no celular Android, toque no menu de três pontos, no canto superior direito da tela, e acesse “Conta”;