Durante a espera pela confirmação, os pagamentos ficam em status "Pendente", sendo este o momento que você pode cancelar sua compra, se desejar. Veja como cancelar compra na Steam e como pedir reembolso.

Como cancelar uma compra na Steam

Passo 1. Em sua conta no Steam, vá em "Detalhes da conta". A opção está localizada no canto superior direito, onde está escrito seu nick. Basta clicar no nick para liberar as opções disponíveis;

Passo 2. Na página seguinte, clique em "Ver histórico de compras" para prosseguir;

Passo 3. Como o nome sugere, você verá todas as suas transações realizadas na plataforma da Valve. As transações mais recentes ficam no topo da tabela apresentada. Procure a compra que você deseja cancelar e clique nela;

Passo 4. O Steam explica alguns detalhes a respeito de sua compra e mostra algumas opções. O que nos interessa aqui é a opção "Cancelar transação";

Passo 5. Por fim, o Steam pergunta se é realmente sua vontade cancelar a compra. Apenas confirme clicando em "Cancelar compra" para encerrar.

Como cancelar a EA Play no Steam

O serviço de assinatura EA Play está disponível no Steam. Com ele, você pode receber recompensas, acessos limitados a grandes títulos mensalmente e conteúdos exclusivos dos jogos da Electronic Arts (EA).

Como se trata de uma assinatura, o pagamento deve ser realizado mensalmente, anualmente, ou até você decidir cancelar esse serviço. O processo para cancelar a EA Play é semelhante ao processo normal já apresentado anteriormente. Porém, há uma pequena diferença em uma parte do processo:

Passo 1. Assim como no passo a passo anterior, vá em "Detalhes da conta" e, depois, "Gerenciar assinaturas";

Passo 2. Procure por sua assinatura EA Play e clique nela;

Passo 3. Ao clicar, você pode ler uma mensagem lembrando que a assinatura está ativa e que será renovada automaticamente na próxima data de faturamento.

Vale lembrar que, mesmo se optar pela opção "Cancelar Assinatura", o pagamento atual permanece ativo e é debitado no cartão de crédito ou carteira Steam na data do faturamento. Quando esse pagamento for realizado, não haverá mais débitos a serem acertados com o serviço. O EA Play ainda oferece opções de modificar a forma de pagamento entre mensal e anual.

Como pedir reembolso em compras feitas no Steam

Diferentemente do cancelamento, você pode pedir o reembolso após a confirmação do pagamento e depois de adquirir seu jogo. Há algumas condições específicas para cada caso de reembolso.

Por exemplo, você não pode passar de 14 dias da sua compra e nem de 2 horas jogadas. Caso contrário, o reembolso será recusado pelo Steam. Há outros casos, como compras de conteúdo dentro de um jogo específico, que contam com um limite de 48 horas para pedir o reembolso.

Você pode seguir um caminho semelhante ao do pedido de cancelamento, indo na opção "Detalhes da conta" e observando suas transações. Porém, há um procedimento pelo "Suporte Steam", onde também é possível ver suas compras, clicar na transação desejada e pedir o reembolso. Vale lembrar que o processo de análise do reembolso pode levar alguns dias.

