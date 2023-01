Como capturar os cães lendários de Pokémon Soul Silver e Heart Gold

1 de 9 Pokémon Heart Gold & Soul Silver trouxeram um pouco de 3D para o mapa e levaram o 2D ao limite nas batalhas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Pokémon Heart Gold & Soul Silver trouxeram um pouco de 3D para o mapa e levaram o 2D ao limite nas batalhas — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

1. Lugia e Ho-Oh



Lugia é o Pokémon lendário da versão Soul Silver. Para capturá-lo, você deve obter as oito insígnias de Johto e mais dois itens: a Silver Wing e o Tidal Bell. O primeiro você receberá ao longo da história, do diretor da Radio Tower, após derrotar a Equipe Rocket em Goldenrod. Para conseguir o “Clear Bell”, vença as Kimono Girls em Ecruteak.



Veja como capturar os cães lendários em Pokémons Soul Silver e Heart Gold — Foto: Reprodução/YouTube

O próximo passo é seguir para as Whirl Islands. Leve Pokémon com os ataques Whirlpool, Waterfall, Surf e Strength. Use Surf em Cianwood e vá para baixo. Entre na segunda ilha à direta. Siga o caminho da caverna e você encontrará Lugia no level 45. Esses passos também servem para capturar Lugia na versão Heart Gold, mas você deve pegar a Silver Wing com um NPC na cidade de Pewter, na região de Kanto.



Ho-Oh é o Pokémon lendário da versão Heart Gold. Para pegá-lo, você precisará dos itens Rainbow Wing e Clear Bell, que são obtidos da mesma maneira que a Silver Wing e o Tidal Bell em Soul Silver. Leve ambos para a Bell Tower e você encontrará Ho-Oh no level 45. Siga os mesmos passos na versão Soul Silver, porém, pegue a Rainbow Wing com um NPC na cidade de Pewter em Kanto.



Suicune é um dos três cães lendários de Heart Gold e Soul Silver — Foto: Reprodução/YouTube

2. Suicune



Suicune é um dos três cães lendários. Você irá encontrá-lo diversas vezes ao longo da história, sempre em fuga. Mas diferentemente de Entei e Raikou, você deve persegui-lo em pontos específicos do mapa de Johto e Kanto antes de capturá-lo - norte de Cianwood, Mt. Mortar na rota 42, cidade de Vermillion em Kanto e rota 14.



O último local será na parte de trás da casa de Bill, na rota 25, depois que Misty retornar para o ginásio. Esse é o momento em que você poderá capturá-lo. Se derrotá-lo, Suicune reaparecerá na Burnt Tower na cidade de Ecruteak, em Johto, depois que você vencer a Elite 4.



3. Entei e Raikou



Os outros dois cães lendários, Entei e Raikou, aparecem de um jeito diferente. Ao contrário de Suicune, eles não se mantém em um local. Depois de encontrá-los na Brass Tower, eles passam a se mover pelo mapa de Johto, sempre mudando de lugar. Você pode conferir a localização de ambos pelo mapa da sua PokéGear.



Veja a localização de Entei e Raikou no mapa da PokeGear em Heart Gold e Soul Silver — Foto: Reprodução/Pokemythology

A movimentação deles funciona da seguinte maneira: se você andar de uma rota para outra, Entei e Raikou vão se mover para uma mais próxima a sua. Por isso, pegue uma rota que esteja conectada a outras, como o caminho que une a cidade de Ecruteak e Azalea. Fique alternando entre elas até vocês que vocês estejam na mesma área.



Para capturá-los mais facilmente, coloque em primeiro lugar na sua equipe um Pokémon abaixo do nível deles (level 40) e acima dos Pokémon daquela área. Use Repel para afastar outros mais fracos. Assim, você terá mais chances de encontrá-los de primeira. Use também golpes como Mean Look ou Hypnosys para evitar que eles fujam.



Articuno está nas Seagoam Islands e é um dos três pássaros lendários de Heart Gold e Soul Silver — Foto: Reprodução/Serebii

4. Articuno, Zapdos e Moltres



Além dos lendários da versão original, Heart Gold e Soul Silver também adicionaram os da região de Kanto, incluindo os pássaros Articuno, Zapdos e Moltres. Para capturar os três você precisará das 16 insígnias do game, das regiões de Kanto e Johto.



Articuno e Zapdos permanecem no mesmo lugar em que estão nas versões de Pokémon Fire Red e Pokémon Leaf Green. Para achar Articuno, vá para Kanto e use Surf na cidade de Fuchsia. Desça e siga à direta até encontrar as Seafoam Islands. Articuno estará no final da caverna no level 50. Leve um Pokémon com Waterfall e Strength para acessar a área.



Em Heart Gold e Soul Silver, Moltres está na caverna do Mt. Silver — Foto: Reprodução/Serebii

Zapdos está na Power Plant, na rota 10 perto do Rock Tunnel. Use Surf na parte de água e desça até encontrá-lo na entrada. Já Moltres não está mais na Victory Road, como em Fire Red e Leaf Green. O pássaro de fogo está localizado no Mt. Silver, em Johto. Use Fly até o local. Leve um Pokémon com Waterfall e Rock Climb. Entre na caverna e nade à direta. Você passará por duas cachoeiras e subidas antes de encontrá-lo.



5. Mewtwo



Capturar Mewtwo em Heart Gold e Soul Silver funciona da mesma maneira que nas versões Fire Red e Leaf Green. Ele estará na caverna de Cerulean, depois que você derrotar a Elite 4. Você vai precisar de um Pokémon com Surf para chegar até lá. Mewtwo é forte e está no level 70. Então leve sua melhor equipe, com Pokémon que o paralize ou o faça dormir. Use Ultra, Dusk ou Timer Balls.



Você encontrará Mewtwo na caverna de Cerulean, depois de vencer a Elite 4 — Foto: Reprodução/Serebii

6. Kyogre e Groudon

Kyogre e Groudon são os Pokémons lendários das versões Ruby, Sapphire e Emerald e também podem ser capturados neste remake. Kyogre está disponível na Heart Gold e Groudon na Soul Silver. Para encontrá-los, você precisa dos itens Blue Orb (Heart Gold) ou Red Orb (Soul Silver). Depois que conseguir a National Dex e um dos iniciais de Kanto com o professor Carvalho, fale com o Mr. Pokemon, e você receberá um desses dois itens.



Em seguida, vá para a “Embedded Tower” na rota 47, em Johto. Um deles estará esperando dentro da caverna, dependendo da sua versão. Ao contrário de Lugia e Ho-Oh, você só poderá capturar um deles e terá que trocar com alguém para ter o outro.



Kyogre e Groudon aparecem na Embedded Tower em Heart Gold e Soul SIlver — Foto: Reprodução/Serebii

7. Rayquaza



Rayquaza também aparece nos remakes, porém, só estará disponível se você possuir os dois lendários de Ruby e Sapphire no mesmo jogo, Kyogre e Groundon. Quando conseguir os dois Pokémon, fale com o professor Carvalho para receber a Jade Orb. Depois volte para a Embedded Tower e você encontrará Rayquaza no level 50.



8. Latias e Latios



Latias e Latios são como Raikou e Entei e estão sempre andando pelo mapa. Mas só é possível capturar um deles por versão, Latias na Heart Gold e Latios na Soul Silver. Eles podem dar um pouco de trabalho para capturar e, por isso, uma dica é levar Pokémon que tenham ataques como Mean Look ou Hypnosis para prendê-los na batalha.



Latias aparece na versão Heart Gold e Latios na Soul Silver — Foto: Reprodução/YouTube

Quando você conseguir a National Dex no game e visitar o Pokémon Fan Club na cidade de Vermilion, em Kanto, Steve virá da região de Hoenn para contar sobre Latias e Latios. A partir daí, você poderá encontrá-los pelo mapa, assim como Raikou e Entei. Por isso, siga a mesma tática que usou para os cães lendários, só que usando o caminho da cidade de Vermilion e as rotas 6, 7 e 8. Os dois Pokémon estarão no level 35.

