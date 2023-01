Como colocar contagem regressiva no Instagram

Colocar contagem regressiva no Instagram, rede social disponível para Android e iPhone (iOS), é um procedimento simples, feito por meio da adição de uma figurinha especial aos Stories do aplicativo. É possível escolher, por exemplo, se a contagem regressiva será somente do dia e mês, apenas do horário ou ambos. Ainda é possível customizar a janela na qual a contagem regressiva será exibida com diferentes cores. A ferramenta pode ser útil para informar o tempo restante para eventos como aniversários, festas, aulas online, palestras, além de datas comemorativas como Ano Novo, Natal, entre outras.