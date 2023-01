Agora é possível colocar pronomes em português na bio do Instagram, aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). A função exibe os pronomes com os quais o usuário se identifica ao lado do seu nome do perfil. Lançada em 2021, a funcionalidade precisava de um truque para adicionar os pronomes em inglês. O recurso, que permite adicionar até quatro pronomes no perfil da rede social, serve para que as pessoas saibam como se referir a você. Nas próximas linhas, veja como colocar pronome no Instagram em apenas alguns passos.