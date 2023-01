Como compartilhar jogos no PS4 (PlayStation 4) comprados na PSN

👉 Jogar online no PS4 de graça, é possível? Veja no Fórum TechTudo.

Passo 2. Depois de comprar e baixar o jogo no console, ligue o outro e crie um novo utilizador. Mas importante: faça o login com os mesmos dados da conta da PSN anterior;

Passo 4. A seguir, acesse a PlayStation Store, procure pelo jogo baixado no primeiro PS4 . O game estará com a opção “Download” ao invés de “Comprar”. Basta selecioná-la para que este segundo PS4 comece a baixá-lo;

Passo 5. Após o download, o dono do segundo PS4 pode sair deste usuário novo que foi criado e fazer login com o seu usuário e conta “originais”. O game estará disponível, mas é preciso deixar o usuário criado no console, sem apagá-lo.