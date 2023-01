Como conectar o controle de Xbox no PC

Os controles do Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One podem ser conectados a vários dispositivos além do console, como PCs com Windows ou Mac . Para isso, basta ligar os cabos USB próprios dos joysticks no computador, ou fazer pareamento via Bluetooth. Neste segundo, porém, dependendo da sua máquina, pode ser necessário adquirir um acessório específico para fazer com que a conexão seja estabelecida corretamente. Por isso, confira, a seguir, o passo a passo completo de como usar controles de Xbox no computador.

1 de 7 Veja como realizar a conexão de seu controle Xbox pelo cabo ou via Bluetooth — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins Veja como realizar a conexão de seu controle Xbox pelo cabo ou via Bluetooth — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

👉 Hogwarts Legacy vai sair para Xbox? Descubra no Fórum do TechTudo

Como conectar controle de Xbox via Bluetooth? (Windows)

Caso a placa mãe do seu PC não tenha suporte para Bluetooth, será preciso adquirir um adaptador PCIe ou USB. Para melhor desempenho, o recomendado é que os adaptadores suportem Bluetooth 4.0 ou mais. Vale lembrar que, diferentemente do método com o cabo USB, não será possível usar os fones e o microfone pelo controle, além de ser possível que ocorram delays nos comandos.

Passo 1. Pegue o controle de Xbox e pressione o botão bem ao centro onde está a logo do console. Então, aguarde até a luz do botão acender e começar a piscar;

2 de 7 Botão com a logo do Xbox está bem visível ao centro do controle — Foto: Reprodução/Luiza Martins Botão com a logo do Xbox está bem visível ao centro do controle — Foto: Reprodução/Luiza Martins

Passo 2. Pressione o botão "Sync", localizado na parte superior do controle, e mantenha até que a luz da logo comece a piscar com mais velocidade. Nesse momento, caso seu adaptador esteja instalado corretamente, uma notificação do Windows para conectar o controle será recebida;

3 de 7 Pressione o botão Sync para prosseguir — Foto: Reprodução/Luiza Martins Pressione o botão Sync para prosseguir — Foto: Reprodução/Luiza Martins

Passo 3. Se não receber nenhuma notificação, vá ao menu "Iniciar" e procure por "Bluetooth e outras configurações de dispositivos";

4 de 7 Acessar configurações do Bluetooth — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Acessar configurações do Bluetooth — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. Na janela seguinte, toque para ativar o Bluetooth, caso não esteja ativado ainda;

5 de 7 Ativar o Bluetooth do PC — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Ativar o Bluetooth do PC — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 5. Por fim, aperte em "Adicionar Dispositivo", "Bluetooth" e encontre o controle de Xbox para finalizar o processo;

6 de 7 Ao clicar em "Bluetooth" os dispositivos aparecerão para conectar. Se tudo estiver certo, o controle de Xbox aparecerá — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Ao clicar em "Bluetooth" os dispositivos aparecerão para conectar. Se tudo estiver certo, o controle de Xbox aparecerá — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Como conectar controle de Xbox via Bluetooth? (Mac)

Os passos para conectar o controle de Xbox via Bluetooth no Mac são muito parecidos. Assim como nos dois primeiros passos do tópico anterior do Windows, é preciso apertar o botão central do controle e o botão "Sync" para que o PC possa reconhecê-lo. Então, toque no "Menu Apple", vá em "Bluetooth" e aguarde alguns instantes até que o controle apareça para pareamento.

7 de 7 Mac e Windows contam com um processo idêntico para conectar o controle de Xbox — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Mac e Windows contam com um processo idêntico para conectar o controle de Xbox — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Como conectar controle de Xbox via cabo? (Windows)