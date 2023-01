Como configurar servidor proxy no WhatsApp e usar o app sem Internet

O WhatsApp agora permite se conectar com um servidor proxy e, assim, utilizar o mensageiro mesmo sem acesso à Internet. A novidade busca acabar com as interrupções no uso do WhatsApp por falta de conexão e surgiu como resposta à censura feita por alguns governos. O ajuste, que está disponível para a versão mais recente do aplicativo em celulares Android e iPhone (iOS), mantém a criptografia de ponta-a-ponta, garantindo a privacidade das mensagens trocadas pelo app. A seguir, veja como configurar um servidor proxy no WhatsApp e se conectar ao mensageiro usando redes compartilhadas.