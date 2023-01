É possível configurar seu roteador como repetidor Wi-Fi para melhorar o sinal de internet usando um truque. A maioria dos roteadores disponíveis no mercado atualmente tem a função de repetidor. Outra possibilidade é usar o roteador como repetidor via cabo. Contudo, quem tem um roteador parado em casa também pode aproveitar o aparelho para melhorar a internet de casa ou do trabalho. O TechTudo explica como configurar um roteador como repetidor de forma barata.

Passo 1. Faça uma análise de interferências no local para verificar até onde o seu roteador principal consegue transmitir um bom sinal para ser repetido. Lembrando que para o sinal ter uma melhor qualidade, a potência do Wi-Fi, no local onde irá ficar o repetidor, deve ser maior que 30dB.

Caso não tenha disponível um aparelho para auxiliar nesta análise, não se preocupe. O próprio roteador também tem uma função parecida que irá mostrar a potência do sinal. O único detalhe é que você terá que usar um computador para verificar a potência que seu roteador está recebendo no ponto que considera ideal para posicionar o repetidor.

Já sabendo qual o local ideal para posicionar o seu roteador secundário, que vamos usar como repetidor, vamos conectá-lo a um computador para realizar as configurações. Neste tutorial, usamos como exemplo um roteador da marca Intelbras WRN 342. O procedimento é o mesmo para outros modelos do mesmo fabricante, como WRN240, WRN342, WRN150, WRN300 e WIN300. Já com roteadores de outras marcas, o procedimento é bem parecido. Com um pouco de atenção é possível realizar os passos em quase todos os roteadores do mercado;

Passo 2. Conecte seu computador em uma das entradas LAN - geralmente sinalizadas com números - do roteador que irá servir de repetidor, usando um cabo de rede. Após conexão, você deverá abrir a interface do aparelho. Usando um navegador da internet de sua preferência, digite na barra de endereço o destino correspondente à interface do seu roteador. No caso da Intelbras, o IP será: 10.0.0.1, com nome de usuário: “admin” e senha: “admin” (sem aspas). Já em outras marcas o endereço pode ser 192.168.0.1, com o mesmo padrão de senhas.



Após acessar a interface, selecione a opção "Rede" no menu lateral esquerdo e altere o endereço de IP do roteador secundário para a mesma faixa de IP do roteador principal. Neste caso, usamos o IP 192.168.0.10.

Salve as informações e espere o roteador reiniciar. Após ser reiniciado, você deverá entrar com nome de usuário e senha novamente;



Passo 3. Após acessar novamente a interface do roteador, vá na opção Wireless, altere o nome da rede e, logo abaixo, marque a opção WDS. Lembrando que o canal não pode ficar em automático. Selecione o mesmo canal de operação que o seu roteador principal. Usando o mesmo aplicativo informado no início, o Wifi Analyzer, você poderá escolher qual o melhor canal para operar.



Após selecionar a opção WDS, outras opções serão abertas logo abaixo. Ao clicar no botão "localizar", o programa fará uma varredura e será exibida uma lista de todas as redes sem fio disponíveis para conexão, junto com o MAC, canal e potência do sinal. Lembrando que a potência deve estar acima 30dB.



Selecione a sua rede sem fio clicando em "conectar" e o campo SSID bridge agora ficará com o nome da sua rede. Logo abaixo, você deverá selecionar o mesmo tipo de segurança que está o seu roteador principal e a senha. Após preencher, clique em salvar;

Passo 4. Vamos agora configurar a senha. Basta clicar em segurança, também no menu lateral esquerdo. Selecione o tipo de segurança novamente e digite a nova senha. Para facilitar as conexões, o recomendável é colocar a mesma senha do seu roteador principal. Finalizando, salve as informações e reinicie o roteador conforme solicitado na mensagem abaixo;

Passo 5. Após o roteador reiniciar, a tela da interface se abrirá no item "status", onde podemos confirmar que o segundo roteador já consegue identificar o sinal Wi-Fi do primeiro roteador e já está apto para trabalhar;

Passo 6. Por fim, no menu lateral, selecione o item DHCP e clique em "desativar".



Novamente para que as informações sejam salvas e ativadas, o seu roteador será reiniciado mais uma vez. Após este procedimento, está pronto! O seu aparelho já deverá funcionar corretamente como um repetidor de sinal e abrangendo uma área maior.