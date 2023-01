Como consultar o saldo no RioCard pelo celular

O saldo do RioCard pode ser consultado em poucos passos e de forma simples pelo celular, através do aplicativo do serviço, disponível para Android e iPhone (iOS). Com o RioCard Mais, cariocas e fluminenses podem recarregar o bilhete de passagem, conferir o valor disponível para uso no cartão e checar o extrato de transportes utilizados, além de tirar dúvidas sobre o serviço e consultar postos de atendimento nos diversos municípios do Estado. Nas próximas linhas, confira o passo a passo de como cadastrar e verificar o saldo disponível no cartão RioCard sem precisar sair de casa.