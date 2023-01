Como criar banner no Canva pelo celular

Fazer um banner pelo celular é possível usando o Canva, app disponível para Android e iPhone (iOS). Por lá, você pode criar diferentes painéis, com dimensões ajustáveis de acordo com o que você preferir. O app de edição também disponibiliza modelos de layouts prontos, e você pode também modificá-los conforme o que achar melhor. Na criação, é importante considerar a temática do seu blog, site ou rede social, procurando os elementos e cores que mais se adequem à sua plataforma. No tutorial abaixo, confira duas maneiras de criar um banner no app do Canva.