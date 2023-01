Como criar grupo no Instagram

Criar grupo no Instagram é útil para conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo pelo Instagram Direct. A função de bate-papo integrada à rede social de fotos permite que o usuário crie grupos de conversa. Além de mensagens de texto, os membros da plataforma podem trocar fotos e vídeos de forma privada. O recurso é interessante para quem tem amigos que não possuem conta em outros mensageiros, como o WhatsApp ou Telegram .

Confira as dicas e aprenda como criar e gerenciar grupos de bate-papo no Instagram Direct. Os passos foram feitos em um iPhone (iOS), mas a dica também vale para usuários de aparelhos com Android.

Como criar um grupo no Instagram

Passo 1. Abra o Instagram e deslize a tela para a esquerda para abrir o Direct. Por lá, toque em “Nova mensagem”, na parte inferior da tela;

Passo 2. Agora, selecione os amigos que farão parte do grupo e toque em “Avançar”, no canto superior direito da tela. Por fim, basta enviar uma mensagem para confirmar a criação do grupo;

Como renomear o grupo

Passo 3. Por padrão, o grupo criado não tem nome. Entretanto, você pode definir um nome para o grupo tocando sobre o botão “i”, no canto superior direito da tela, e digitando um nome em “Nome do grupo”;

Como adicionar amigos

Passo 4. Após criar um grupo, caso queira adicionar mais pessoas a ele, toque sobre o botão “i”, no canto superior direito da tela. Em seguida, toque em “Adicionar pessoas…” e escolha os amigos que você quer adicionar;

Como sair do grupo no Instagram

Passo 5. Se você quiser sair de um grupo, toque sobre o botão “i” e deslize a tela até o fim. Agora, toque em “Sair da conversa” e em “Sair” para confirmar;

Como silenciar o grupo no Instagram

Passo 6. Para desativar as notificações de um grupo, toque sobre o botão “i”, no canto superior direito da tela de bate-papo, e ative a opção “Silenciar notificações”.

Pronto! Com essas dicas, você poderá criar grupos de bate-papo no Instagram Direct para trocar mensagens com seus amigos.

