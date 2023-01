É possível criar comunidade no WhatsApp pelo computador. O novo recurso do mensageiro foi liberado na última semana e também está disponível no app para celular. A função atua como um agregador de grupos, sendo útil para aumentar a comunicação entre pessoas relacionadas a um mesmo tema. O seu funcionamento é parecido aos canais do Telegram, com a diferença de que não é possível pesquisar por comunidades para participar. Você pode unir até 50 grupos no recurso, totalizando 5 mil pessoas. Confira, a seguir, como criar uma comunidade no WhatsApp pelo computador usando a versão Web do mensageiro.