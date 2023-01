O WhatsApp está liberando, aos poucos, a função de Comunidades no Brasil para dispositivos Android e iPhone (iOS). Lançado mundialmente em novembro de 2022, o recurso, que havia sido adiado no Brasil, permite criar um canal para reunir diversos grupos semelhantes, possibilitando uma comunicação simultânea entre todos eles de uma só vez. Dentro da comunidade, é possível criar uma descrição com mais informações e adicionar até 50 grupos que falam sobre o tema principal - totalizando, no máximo, 5 mil membros. A seguir, confira o passo a passo feito pelo TechTudo de como criar uma comunidade no WhatsApp.