É possível deixar um notebook Windows ligado com a tela abaixada. O sistema operacional da Microsoft, por padrão, entra em modo de espera ao fechar a tela do computador. O recurso é útil para economizar bateria, mas pode ser inconveniente quem gostaria que o laptop continuasse funcionando mesmo com a tampa fechada – seja para manter um download em andamento ou transmitir músicas e vídeos para um dispositivo externo. Veja como deixar o notebook ligado com a tela abaixada no tutorial do TechTudo. O teste foi realizado em um computador Windows 10.