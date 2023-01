Como descobrir o IMEI de um celular Android roubado

Memória interna do celular Android sumiu. Como recuperar? Veja no Fórum do TechTudo.

Com esse dado em mãos, você conseguirá solicitar o bloqueio do dispositivo junto à sua operadora para impedir que ele seja usado por outras pessoas. Além disso, você também pode informá-lo à polícia, que possui meios para possivelmente rastrear o telefone. Confira a dica e aprenda a descobrir o IMEI de um celular Android roubado ou perdido.

Passo 4. Clique no "i" para consultar o IMEI do celular. O código vai aparecer na tela.

O IMEI (International Mobile Equipment Identity ou Identificação Internacional de Equipamento Móvel, em português) é um código numérico único para cada aparelho celular (smartphone ou não) vendido no Brasil e no mundo. Essa identificação serve, principalmente, para bloquear o acesso do dispositivo às redes GSM em caso de furto ou extravio do telefone, tanto nas operadoras brasileiras, quanto no exterior.