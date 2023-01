Com a função, é possível assistir a um vídeo no Globosat Play ou Globoplay e usar o WhatsApp simultaneamente, por exemplo. O recurso se parece com uma função presente há tempos em smartphones Galaxy, da Samsung. No entanto, a maneira com que é ativado difere do mecanismo adotado pela fabricante sul-coreana. Veja como dividir a tela do celular Motorola.