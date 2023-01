Como espelhar foto no Android

Espelhar fotos no Android é um procedimento simples que não exige instalação de novos aplicativos. Não é necessário espelhar fotos online. É possível inverter as imagens pelo próprio app de galeria do sistema operacional. A galeria conta também com ferramentas de edição básica, que permitem incluir filtros, ajustar e corrigir problemas de cor, saturação e brilho, além de recortar, girar e espelhar imagens. Veja como inverter uma foto no Android.