Como fazer antena digital

É possível fazer uma antena digital caseira. Existem dois tipos de antenas: uma com sinal amplificado e outra sem. O primeiro modelo requer uma alimentação de energia para melhorar a recepção do sinal da TV Digital. Se você mora em um local que precisa da amplificação de sinal, a antena ensinada no tutorial não funcionará, mas, pelo menos, servirá para mostrar a necessidade de aquisição de uma antena amplificadora de sinal.