Como fazer foto polaroid no Canva para imprimir

Fazer foto polaroid no Canva é um procedimento simples. O editor grátis disponibiliza vários modelos prontos de moldura tipo polaroid para que o usuário aplique sobre suas fotos e possa imprimir. A edição também permite adicionar textos sobre a imagem ou fazer colagens com diferentes fotografias sobre um fundo personalizado. Ao final, é possível baixar o arquivo editado para enviar para impressão ou compartilhar em seus perfis das redes sociais. Confira, no tutorial a seguir, como fazer polaroid no Canva.