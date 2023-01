Como fazer prova de vida digital pelo celular em 2023

Como resolver erro do Instagram que cortou minha foto depois de publicada? Veja truques no Fórum do TechTudo

Passo 3. Após isso, é necessário retirar uma foto dentro do aplicativo. Neste momento, realize os movimentos indicados no aplicativo para o registro facial. Depois, a mensagem “Prova de vida confirmada” aparecerá imediatamente na tela, confirmando a verificação do procedimento.

Podem realizar a prova de vida digital, no mês de aniversário, aposentados ou pensionistas do INSS e anistiados políticos civil, com biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Quem não tem a biometria cadastrada nesses órgãos, deve realizar a prova de vida no banco em que recebe o benefício. O procedimento é obrigatório para beneficiários do INSS e evita fraudes no processo de repasse do benefício.