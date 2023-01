Como fazer um baú no Minecraft

Os baús são itens essenciais em Minecraft , já que permitem guardar tudo que for adquirido durante a aventura. Presentes desde os primórdios do game, essas arcas permitem manter um inventário extenso de 1.728 itens em sua versão comum e até 3.456 em um duplo. Confira, a seguir, como forjar esse item no game e descubra mais sobre os seus diferentes usos. Vale lembrar que esse tutorial é válido para todas as plataformas em que o jogo está disponível, ou seja, Xbox Series X , Xbox Series S , PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , PlayStation 4 ( PS4 ), Nintendo Switch , Android , iPhone ( iOS ) e PC.

1 de 13 Os Baús estão entre os itens mais básicos e mais úteis de Minecraft com diversos usos e variantes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Os Baús estão entre os itens mais básicos e mais úteis de Minecraft com diversos usos e variantes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

👉 Quais os jogos mais parecidos com Minecraft? Saiba no Fórum do TechTudo

Com as tábuas de madeira, item obtido por meio de árvores, é possível criar baús logo ao início do game, e o jogador pode até mesmo escolher começar o jogo com um de bônus contendo itens úteis. Além disso, ao colocar um baú do lado de outro, ele se torna um item duplo com o dobro da capacidade. As arcas também podem ser combinadas com meios de transporte como o barco e o carrinho de mina, criando veículos que permitem carregar itens. Da mesma forma, o jogador pode colocá-los em animais como burros, mulas e lhamas.

É possível encontrar os baús em locais do jogo como Fortalezas, Minas Abandonadas, Templos da Selva e do Deserto, Vilarejos e mais. Além disso, o jogo oferece esses itens em versões de alto nível como o Baú do Ender, que sempre tem os mesmos itens independente de onde esteja, e a Caixa de Shulker, um item que funciona como um baú, mas que pode ser carregado em seu inventário.

Vale lembrar que um baú precisa de espaço acima dele para poder ser aberto. Caso o usuário coloque um bloco dele, a arca não abrirá. Um bom truque para se organizar é usar molduras para indicar qual o conteúdo desses itens.

Como fazer um Baú em Minecraft

Passo 1. Corte pelo menos 2 toras de madeira em uma árvore;

2 de 13 Cortes algumas Toras de madeira em Minecraft para poder criar Tábuas de Madeira — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Cortes algumas Toras de madeira em Minecraft para poder criar Tábuas de Madeira — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Transforme as 2 toras em 8 tábuas de madeira;

3 de 13 Transforme as Toras de madeira em Tábuas de madeira para criar um Baú em Minecraft — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Transforme as Toras de madeira em Tábuas de madeira para criar um Baú em Minecraft — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Em uma bancada, crie um baú simples ou mais de um se desejar;

4 de 13 Crie um Baú em uma Bancada de Minecraft ou mais de um se desejar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Crie um Baú em uma Bancada de Minecraft ou mais de um se desejar — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. Coloque o baú no lugar desejado em seu mundo. Para criar um baú duplo, basta colocar outro desses itens do lado dele;

5 de 13 Coloque o Baú em seu mundo em Minecraft e se quiser criar um Baú duplo basta colocar dois deles lado a lado — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Coloque o Baú em seu mundo em Minecraft e se quiser criar um Baú duplo basta colocar dois deles lado a lado — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como colocar Baús em veículos e animais

Passo 1. Para criar um barco com baú, basta combinar uma embarcação criada anteriormente com uma dessas arcas. Não é preciso ter uma bancada;

6 de 13 Para criar um Barco com Baú em Minecraft basta combinar os dois itens, sem precisar de uma Bancada — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Para criar um Barco com Baú em Minecraft basta combinar os dois itens, sem precisar de uma Bancada — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Para criar um carrinho de mina com baú, o procedimento é o mesmo: basta combinar os itens;

7 de 13 Combine um Carrinho de Mina com um Baú em Minecraft para criar um Carrinho de Mina com Baú — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Combine um Carrinho de Mina com um Baú em Minecraft para criar um Carrinho de Mina com Baú — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Para colocar um baú em um burro, mula ou lhama, é preciso montá-lo e domá-lo primeiro. Após esse processo, basta pressionar o botão de interação com um baú em mãos;

8 de 13 Animais também podem carregar Baús em Minecraft, desde que sejam domados antes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Animais também podem carregar Baús em Minecraft, desde que sejam domados antes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como usar o Baú com outros itens

Passo 1. Ao combinar o item com um gancho disparador, o usuário pode criar um baú com armadilha, que emite um sinal de Redstone quando aberto e pode ser usado para ativar armadilhas e defender suas posses. Ele pode ativar ejetores com flechas ou mesmo funcionar como um gatilho para TNT;

9 de 13 O Baú com Armadilha emite um sinal de Redstone que pode proteger seus pertences em Minecraft e criar pegadinhas contra seus amigos — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O Baú com Armadilha emite um sinal de Redstone que pode proteger seus pertences em Minecraft e criar pegadinhas contra seus amigos — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. O funil pode ser feito ao combinar um baú com 5 barras de ferro. Essa ferramenta pode ser usada para que todos os itens captados pela parte superior sejam direcionados à arca;

10 de 13 O Funil pode ser criado a partir de um Baú em Minecraft e pode carregar itens coletados para o interior de um Baú — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O Funil pode ser criado a partir de um Baú em Minecraft e pode carregar itens coletados para o interior de um Baú — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. O Baú do Ender pode ser criado a partir de 8 obsidianas e um Olho do Ender. O usuário pode criar diversas arcas, colocá-las em locais diferentes e todos terão o mesmo conteúdo;

11 de 13 O Baú do Ender em Minecraft é um item poderoso e útil pois guarda seu conteúdo independente de onde esteja — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro O Baú do Ender em Minecraft é um item poderoso e útil pois guarda seu conteúdo independente de onde esteja — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 4. Uma Caixa de Shulker pode ser criada a partir de 2 Cascas de Shulker e 1 baú. Cascas de Shulker podem ser obtidas ao derrotar os monstrinhos roxos Shulker na dimensão Fim (End);

12 de 13 A Caixa de Shulker é como um Baú comum em Minecraft, mas que pode ser carregada em seu inventário — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro A Caixa de Shulker é como um Baú comum em Minecraft, mas que pode ser carregada em seu inventário — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 5. Para colocar molduras em baús e organizá-los, pressione o botão de se abaixar antes de pressionar o botão de interação.

13 de 13 Molduras podem ser colocadas nos Baús em Minecraft, o que permite organizá-los de maneira eficiente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Molduras podem ser colocadas nos Baús em Minecraft, o que permite organizá-los de maneira eficiente — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro