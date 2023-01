Criar ebook no Canva é um procedimento simples. O editor online disponibiliza vários modelos prontos, entre opções grátis e pagas, para que o usuário customize como quiser. A plataforma permite editar todos os textos, mudar as fontes e cores do layout, adicionar fotos do computador para ilustrar as páginas, assim como oferece elementos gráficos temáticos. Ao final, é possível baixar o arquivo em diferentes formatos, como em PDF, para enviar por e-mail ou WhatsApp. Confira, a seguir, como fazer um ebook no Canva.