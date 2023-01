Como jogar de K'Sante no LOL: guia com dicas de runas, builds e counters

K'Sante, o Orgulho de Nazumah, é um dos personagens mais recentes de League of Legends (LOL), MOBA da Riot Games . Além de contar com um kit de habilidades único, o personagem chamou a atenção por contar com a colaboração do rapper Lil Nas X no desenvolvimento do seu visual prestígio. Utilizado geralmente na rota topo, o campeão é um tanque capaz de causar muito dano. Pensando nisso, o TechTudo criou um guia com todas as habilidades, dicas, counters, runas, feitiços e builds para mandar bem com o herói. Veja, a seguir.

1 de 12 A skin prestígio de K'Sante contou com a colaboração do cantor Lil Nas X — Foto: Divulgação/Riot Games A skin prestígio de K'Sante contou com a colaboração do cantor Lil Nas X — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 O que significa wintrade no League of Legends? Veja no Fórum do TechTudo

Habilidades

Instinto Valente (Passiva)

Com a passiva, K'Sante marca os inimigos ao utilizar suas habilidades de dano. Quando um adversário marcado é atacado, o mesmo sofre dano extra.

Forma Irrestrita: ao consumir a marca, o dano é convertido em Dano Verdadeiro. Todo o ataque é aumentado em uma determinada porcentagem.

2 de 12 A passiva de K'Sante marca seus alvos, que sofrem mais dano do próximo ataque — Foto: Reprodução/Marcelo Villela A passiva de K'Sante marca seus alvos, que sofrem mais dano do próximo ataque — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Golpes de Ntofo (Q)

K'Sante golpeia o chão, aplicando dano físico e lentidão a todos os adversários atingidos. Quando um oponente é golpeado, o Orgulho de Nazumah recebe um acúmulo de Golpes de Ntofo por seis segundos. Com dois acúmulos, ele lança uma onda de choque que atordoa e puxa os inimigos por um segundo.

Forma Irrestrita: a habilidade tem o seu tempo de recarga reduzido em um segundo e não causa mais lentidão.

3 de 12 K'Sante consegue empurrar os seus adversários para trás com o seu Q — Foto: Reprodução/Marcelo Villela K'Sante consegue empurrar os seus adversários para trás com o seu Q — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Criador de Caminhos (W)

Ao iniciar a carga, K'Sante assume uma postura defensiva por até um segundo, se tornando imbatível e sofrendo menos dano. Quando o campeão solta a habilidade, ele avança, aplicando uma porcentagem da vida máxima como dano físico com base no tempo de carregamento. Além disso, o personagem empurra e atordoa os oponentes por um instante.

Forma Irrestrita: a habilidade tem o seu tempo de recarga redefinido e não empurra nem atordoa mais. No entanto, o campeão recebe ainda menos dano. K'Sante também causa dano físico adicional, além de contar com uma velocidade de carregamento e avanço dobrada.

4 de 12 Criador de Caminhos protege o K'Sante em ocasiões de troca — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Criador de Caminhos protege o K'Sante em ocasiões de troca — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Passo Forte (E)

Ao utilizar a sua terceira habilidade, K'Sante avança e recebe uma quantidade de escudo por dois segundos. Quando vai em direção a um companheiro de equipe, a distância do avanço é ampliada e o aliado também recebe escudo.

Forma Irrestrita: a velocidade do avanço é aumentada e seguir sem um aliado tem um alcance maior. Além disso, agora é possível atravessar paredes.

5 de 12 Passo Forte protege K'Sante e seus aliados brevemente — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Passo Forte protege K'Sante e seus aliados brevemente — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Forma Irrestrita (R)

K'Sante causa dano físico e empurra um inimigo. Os adversários que atingem uma parede sofrem dano físico, são empurrados por cima dela e ficam brevemente atordoados. Então, o Orgulho de Nazumah avança até o oponente e utiliza a Forma Irrestrita por 20 segundos.

Forma Irrestrita: K'Sante perde uma porcentagem da vida máxima, de armadura e resistência mágica adicional. No entanto, ele recebe dano de ataque, vampirismo universal e aprimora suas outras habilidades.

6 de 12 Forma Irrestrita aprimora as habilidades de K'Sante e o deixa mais poderoso — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Forma Irrestrita aprimora as habilidades de K'Sante e o deixa mais poderoso — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Ordem das habilidades

No momento, os jogadores de K'Sante preferem a seguinte ordem de habilidade: Q+E+W. Conforme o jogo avança, o recomendado é maximizar Golpes de Ntofo (Q) primeiro, Criador de Caminhos (W) em segundo e, por último, Passo Forte (E). Observe a tabela abaixo:

Ordem de habilidades | K'Sante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Golpes de Ntofo Q Q Q Q Q Criador de Caminhos W W W W W Passo Forte E E E E E Forma Irrestrita R R R

Runas e Feitiços

Atualmente, a combinação de feitiços de invocador mais utilizada para o campeão é o Flash e Teleporte. Contudo, a combinação entre Flash e Incendiar também é possível. Em relação às runas, K'Sante se sai muito bem utilizando Aperto dos Mortos-Vivos e Conquistador, sendo a alternativa com maior taxa de escolha.

É importante lembrar que, apesar dos exemplos abaixo, as runas podem sofrer alterações de acordo com a partida. Então, não deixe de realizar as mudanças necessárias com base no time inimigo ou no adversário de rota.

Aperto dos Mortos-Vivos

Atualmente, Aperto dos Mortos-Vivos é a principal escolha de runa entre os jogadores de K'Sante. Além de garantir um bom sustento na fase de rotas, o efeito da runa possui uma boa sinergia com a passiva do campeão. Na árvore de habilidades primária, se utiliza "Demolir", "Ventos Revigorantes" e "Crescimento Excessivo". Na secundária, as escolhas são "Velocidade de Aproximação" e "Entrega de Biscoitos".

7 de 12 No momento, Aperto dos Mortos-Vivos é a runa mais escolhida para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela No momento, Aperto dos Mortos-Vivos é a runa mais escolhida para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Conquistador

Em segundo lugar, o Conquistador também é uma escolha viável para o Orgulho de Nazumah. Se a sua ideia é realizar longas trocas, essa runa é uma ótima escolha, visto que ela acumula ao atacar campeões inimigos. Na árvore de habilidades primária, as escolhas são "Triunfo", "Lenda: espontaneidade" e "Até a Morte". Já na secundária, se usa "Ventos Revigorantes" e "Inabalável".

8 de 12 Conquistador aparece, atualmente, como a segunda escolha de runa mais popular para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Conquistador aparece, atualmente, como a segunda escolha de runa mais popular para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Exemplos de builds

No momento, o item Mítico mais escolhido para o campeão é a Manopla dos Glacinatas. Além dela, o artefato Jak'Sho, o Inconstante, também vem se mostrando uma opção viável. Ambos oferecem recursos úteis para manter K'Sante seguro durante as lutas. Em relação às botas, as alternativas mais requisitadas são Passos de Mercúrio e Botas Galvanizadas de Aço.

É válido ressaltar que, assim como as runas e os feitiços de invocador, as builds não são imutáveis, ou seja, elas sofrem alterações conforme a partida. Assim, faça as mudanças necessárias para garantir o melhor desempenho para você e para a sua equipe. Veja, a seguir, exemplos de builds para o Orgulho de Nazumah:

Início

9 de 12 Exemplos de itens iniciais para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Exemplos de itens iniciais para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Itens Míticos e essenciais

10 de 12 Exemplos de itens Míticos e essenciais para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Exemplos de itens Míticos e essenciais para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Exemplo de build final e itens situacionais

11 de 12 Exemplos de build final e itens situacionais para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela Exemplos de build final e itens situacionais para o K'Sante — Foto: Reprodução/Marcelo Villela

Dicas

Durante a fase de rotas, não fique puxando a lane constantemente, pois quando quiser utilizar a sua ultimate, será direcionado para baixo da torre do oponente;

Antes de utilizar a Forma Irrestrita (R), verifique se não há ameaças por perto. Preste atenção no posicionamento do mid e do caçador inimigo;

Graças à sua passiva, K'Sante consegue punir bastante o adversário durante trocas longas. Além disso, as runas, tanto Aperto dos Mortos-Vivos quanto Conquistador, garantem um sustento extra ao campeão;

Você pode utilizar a Forma Irrestrita (R) para proteger seus aliados, distanciando uma possível ameaça, ou então tirar o inimigo mais frágil de posição;

Counters

Shen: além de ser bem resistente, Shen consegue frustrar os planos de K'Sante ao utilizar o seu Refúgio Espiritual (W). Além disso, o Ataque Crepúsculo (Q) causa dano com base na vida máxima do alvo, fato que pode ser um problema para o Orgulho de Nazumah;

além de ser bem resistente, Shen consegue frustrar os planos de K'Sante ao utilizar o seu Refúgio Espiritual (W). Além disso, o Ataque Crepúsculo (Q) causa dano com base na vida máxima do alvo, fato que pode ser um problema para o Orgulho de Nazumah; Fiora: além de fazer um estrago causando dano verdadeiro, Fiora também possui cura e boa mobilidade, dificultando a vida de K'Sante na rota do topo. Para finalizar, a campeã ainda consegue se proteger com o Ripostar (W);

além de fazer um estrago causando dano verdadeiro, Fiora também possui cura e boa mobilidade, dificultando a vida de K'Sante na rota do topo. Para finalizar, a campeã ainda consegue se proteger com o Ripostar (W); Darius: a Mão de Noxus é um campeão chato de se enfrentar em um confronto um contra um, uma vez que sua passiva (Hemorragia) é um problema em trocas longas. Darius também possui cura e é um oponente difícil de ser abatido rapidamente;