Como jogar de Nami no LOL: guia com dicas de runas, builds e counters

No League of Legends , MOBA da Riot Games , Nami, a Conjuradora das Marés, é uma suporte que aparece na rota inferior. Com o seu kit de habilidades, ela é capaz de fornecer muitos recursos, como cura e Velocidade de Movimento, para o seu atirador. Além disso, sua ultimate, Maré Violenta, é uma excelente ferramenta para impedir avanços inimigos. Pensando nisso, o TechTudo reuniu todas as habilidades, builds, runas, feitiços de invocador, counters e dicas de como jogar com a personagem em Summoner's Rift . Confira a seguir:

Habilidades

Maré Oscilante (Passiva)

Graças à sua passiva, a Conjuradora das Marés é capaz de conceder Velocidade de Movimento aos seus aliados. Para isso, ela deve atingir os companheiros de time com suas habilidades. O efeito decai ao longo de 1,5 segundos.

Prisão Aquática (Q)

A primeira habilidade de Nami lança uma bolha no adversário, que ficará preso por 1,5 segundos. Além disso, Prisão Aquática causa 84 de Dano Mágico ao alvo.

Vazante e Fluxo (W)

A Conjuradora das Marés lança uma jato de água que salta entre inimigos e aliados (máximo de três alvos). Cada campeão só pode ser atingido uma única vez.

Quando Vazante e Fluxo atinge um aliado, restaura vida e salta para um campeão adversário;

Quando Vazante e Fluxo atinge um inimigo, causa Dano Mágico e salta para um campeão aliado próximo;

Benção da Conjuradora (E)

A terceira habilidade da campeã fortalece os ataques básicos e habilidades dos aliados por seis segundos, fazendo com que causem lentidão e Dano Mágico.

Maré Violenta (R)

Nami conjura uma onda gigante na direção dos adversários, que sofrem lentidão, Dano Mágico e são arremessados ao ar. A duração da lentidão é baseada na distância percorrida pela onda (máximo de quatro segundos). Os aliados atingidos pela Maré Violenta recebem o dobro dos efeitos da passiva da campeã.

Ordem das habilidades

Atualmente, os jogadores estão optando pela seguinte ordem de habilidade: W+E+Q. No decorrer da partida, o recomendado é priorizar o Vazante e Fluxo (W), Benção da Conjuradora (E) depois e, por último, Prisão Aquática (Q). Veja como a sequência de skills ficaria durante a partida:

Ordem de habilidades | Nami 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prisão Aquática Q Q Q Q Q Vazante e Fluxo W W W W W Benção da Conjuradora E E E E E Maré Violenta R R R

Runas e Feitiços

Em relação aos Feitiços de Invocador, Nami pode utilizar três opções: Incendiar e Flash, sendo essa a escolha mais popular, Curar e Flash e, por fim, Exaustão e Flash. Sobre as runas, a Conjuradora das Marés funciona bem com Invocar Aery, principal alternativa atualmente. Vale lembrar que, apesar do exemplo abaixo, runas e feitiços não são imutáveis, ou seja, a estratégia depende de cada jogo.

Invocar Aery

Invocar Aery, escolha popular entre os jogadores de Nami, é uma runa com potencial ofensivo e defensivo graças ao seu efeito. Além disso, com as combinações abaixo, a campeã recebe mana e Poder de Habilidade extras. Na árvore de habilidades primária, se utiliza "Faixa de Fluxo de Mana", "Transcendência" e "Tempestade Crescente". Na secundária, as escolhas são "Calçados Mágicos" e "Entrega de Biscoitos".

Exemplos de builds

Hoje, o item Mítico mais escolhido para a campeã é o "Mandato Imperial", o qual oferece aceleração de habilidade, dano extra e regeneração de mana. "Cajado Aquafluxo" e "Putrificador Quimtec" também são nomes recorrentes na build da Conjuradora das Marés. Em relação às botas, "Botas Ionianas da Lucidez" e "Sapatos do Feiticeiro" são alternativas viáveis, sendo a primeira a mais popular.

É válido ressaltar que, assim como as runas e os feitiços, as builds geralmente sofrem mudanças de acordo com cada partida. Por essa razão, não deixe de realizar alterações baseadas nos seus adversários de rota ou na situação atual do jogo. Veja, a seguir, modelos de builds para a campeã:

Início

Itens Míticos e essenciais

Exemplo de build final e itens situacionais

Dicas

Durante a fase de rotas, dê poke nos inimigos utilizando seu ataque básico e o Vazante e Fluxo (W);

Quando utilizados em sinergia, Maré Violenta (R) e Prisão Aquática (Q) conseguem atrasar o inimigo duas vezes em uma única luta;

Durante as lutas em time, fique próximo ao seu time, uma vez que você será útil na hora de protegê-los;

Benção da Conjuradora (E) é um recurso importante na hora das trocas, portanto não deixe de ativá-lo sempre que possível;

Quando necessário, utilize a Prisão Aquática (Q) para evitar emboscadas dos adversários;

Counters

Blitzcrank: o Grande Golem a Vapor pode ser uma dor de cabeça para a Conjuradora das Marés durante a fase de rotas. Com o seu puxão, Blitzcrank consegue facilmente tirar a Nami de posição, eliminando-a sem dificuldades;

o Grande Golem a Vapor pode ser uma dor de cabeça para a Conjuradora das Marés durante a fase de rotas. Com o seu puxão, Blitzcrank consegue facilmente tirar a Nami de posição, eliminando-a sem dificuldades; Xerath: o mago da rota meio às vezes aparece como suporte. Na rota inferior, ele é conhecido por irritar bastante seus adversários com diversos pokes, dificultando a lane de personagens com vida baixa, como a Nami e a Sona;

o mago da rota meio às vezes aparece como suporte. Na rota inferior, ele é conhecido por irritar bastante seus adversários com diversos pokes, dificultando a lane de personagens com vida baixa, como a Nami e a Sona; Brand: assim como Xerath, o potencial de poke do Brand é grande, fato esse que dificultaria a vida da Conjuradora das Marés, a qual não conseguiria conceder vida ao seu atirador com facilidade e por isso precisaria fazer mais esforço;