Como jogar God of War no celular Android ou iPhone (iOS)

God of War (2018) é um dos games mais populares da Sony para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ) e PC ( Steam ), e usuários que o possuem também podem jogá-lo em seus smartphones. Isso porque ferramentas remotas, como a PS Remote Play e o Steam Link , permitem vincular as plataformas por meio de apps e, assim, garantir acesso móvel ao título. Por isso, confira, a seguir, como jogar God of War em celulares Android ou iPhone ( iOS ). Vale dizer que o procedimento também funciona com outros games.

A reprodução de games de console em celulares Android e iPhone (iOS) é realizada através da rede interna do usuário ou pela Internet — de forma similar ao Xbox Cloud Gaming, mas usando as próprias plataformas como pontos de transmissão. Assim, para não ter problemas durante a experiência, é necessário que a qualidade da conexão estabelecida seja boa.

À vista disso, o Steam Link recomenda que o usuário tenha uma internet de pelo menos 35 MB/s, além de roteador com suporte à tecnologia 5G. Outra coisa que ajuda é estar perto do roteador e deixar o PC ou videogame conectado a ele por cabo.

Tanto o PS Remote Play quanto o Steam Link oferecem um joystick virtual que o usuário pode usar para interagir com os games através da tela de toque. Porém, para ter uma experiência melhor, o recomendado é usar joystick conectado via Bluetooth, como o DualShock 4 e DualSense, do PlayStation, ou do Xbox Series X/S e Xbox One.

Os requisitos mínimos no PS Remote Play exigem sistema Android 8.0 e iOS 13.0 ou superior. Já no Steam Link, sistema Android 5.0 e iOS 13.0 ou superior. No entanto, a versão do sistema exigida difere conforme o controle escolhido e o tipo de dispositivo. Por isso, confira a tabela abaixo.

Joysticks nos smartphones - Requisitos mínimos Joystick Requisitos Android Requisitos iPhone Controle DualSense (PS5) Android 12.0 iOS 14.5 Controle DualShock 4 (PS4) Android 10.0 iOS 13.0 Controle Xbox Series X/S Android 11.0 iOS 14.5 Controle Xbox One Android 9.0 iOS 13.0

Como baixar o PS Remote Play e jogar God of War

Passo 1. Abra a Google Play Store ou App Store, procure por "PS Remote Play" e toque em "Instalar" ou "Obter" para baixar o aplicativo em seu smartphone;

Passo 2. Abra o PS Remote Play e inicie sessão na PlayStation Network com e-mail e senha, usando a mesma conta que utiliza em seu console;

Passo 3. Ligue seu PlayStation 5 (PS5) ou PlayStation 4 (PS4) e selecione o console correspondente. O aplicativo irá buscar por ele e deverá conectar automaticamente;

Passo 4. Caso não consiga detectar seu console online, toque em "Vincular manualmente" e siga o procedimento que mostraremos nos passos seguintes para obter o código pedido;

Passo 5. Para vincular seu console manualmente, vá até as "Configurações", "Configurações de conexão para o Uso Remoto" e "Adicionar dispositivo". Certifique-se de que "Habilitar Uso remoto" esteja marcado;

Passo 6. O console exibirá um código numérico de 8 dígitos para inserir no PS Remote Play, com validade de 5 minutos, que irá vincular manualmente o videogame com seu smartphone;

Passo 7. Uma vez conectado, basta jogar God of War ou qualquer outro game de seu acervo.

Como baixar o Steam Link e jogar God of War

Passo 1. Abra a Google Play Store ou App Store, procure por "Steam Link" e toque em "Instalar" ou "Obter" para baixar o aplicativo em seu smartphone;

Passo 2. Ligue seu computador e abra o Steam. Em seguida, abra o app Steam Link em seu smartphone e toque em "Comece já";

Passo 3. O Steam Link deverá mostrar seu computador conectado à mesma rede. Toque nele e um código de 4 dígitos será exibido em sua tela;

Passo 4. No Steam em seu computador, insira o código exibido no Steam Link para confirmar a conexão. Depois, basta escolher "God of War" em sua lista de games ou outro título para começar a jogar.

