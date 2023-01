Como ler de graça no celular com o app Skeelo

O Skeelo é um aplicativo para Android e iPhone (iOS) que disponibiliza gratuitamente livros digitais. O app conta com um catálogo vasto de obras e também oferece a versão premium. São mais de mil livros, incluindo grandes clássicos de autores como Machado de Assis, além de best-sellers da atualidade. No plano pago, um novo livro é inserido no app mensalmente. Caso o leitor não goste da indicação, é possível trocar por outra obra do acervo. O valor da assinatura é de R$ 23,90 mensais. O sistema apresenta ainda audiobooks e minibooks, do compilado de ebooks pagos do app, para serem lidos diariamente.