Liberar a memória RAM no celular é fundamental para que seu Android continue funcionando com bom desempenho. É comum alguns smartphones ficarem lentos depois de certo tempo de uso. De modo geral, isso ocorre por causa do uso excessivo da memória RAM do aparelho, especialmente nos celulares de entrada, que costumam contar com pouca quantidade de RAM - o Moto G 3 , por exemplo, tem versão de apenas 1 GB. Para evitar que o seu smartphone fique travando, veja como liberar memória RAM no celular e melhorar o desempenho do seu Android .

1 de 3 Veja como liberar a memória RAM do seu celular (Android) — Foto: Andrea Piacquadio/Pexels Veja como liberar a memória RAM do seu celular (Android) — Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Vale a pena migrar do Android para o Windows Phone? Opine no Fórum do TechTudo.



1. Desative aplicativos desnecessários

A maioria dos celulares Android vem com aplicativos pré-instalados que nem sempre são utilizados. Mesmo assim, esses apps ocupam espaço na memória interna do smartphone e na memória RAM. A forma de evitar que aplicativos desnecessários continuem a usar a RAM do seu smartphone é desativá-los pelas Configurações do Sistema.

2 de 3 Vá nas "Configurações" do celular e pesquise pelo campo "Aplicativos" — Foto: Reprodução/TechTudo Vá nas "Configurações" do celular e pesquise pelo campo "Aplicativos" — Foto: Reprodução/TechTudo

Para isso, vá nas "Configurações" do Android e pesquise pelo campo "Aplicativos". Depois, uma lista com todos os aplicativos instalados no smartphone aparecerá. Selecione aquele que não é utilizado e, na página seguinte, clique no ícone na lateral direita com três pontos e, depois, em "Desinstalar atualizações".

2. Limpe o cache dos aplicativos



Cada aplicativo instalado no Android gera uma série de arquivos temporários, que são usados para acelerar o carregamento de suas funções e armazenar dados: os caches.



Porém, com o passar do tempo, esses dados passam a ser muito pesados. Por isso, de tempos em tempos, é bom fazer a limpeza do cache dos aplicativos que você tem instalado no seu smarphones.

3. Abandone os papéis de parede animados



Os papéis de parede animados são bonitos e dão um visual diferenciado ao seu celular. Mas, para aquelas animações acontecerem, é usada memória RAM e uma parcela do poder de processamento da CPU do seu celular. Com uma simples imagem estática, você irá economizar da memória do seu aparelho e deixá-lo mais rápido.



4. Desative a sincronização de apps

Outra maneira de melhorar a memória RAM do celular é desligando a função de sincronização dos aplicativos. Desta forma, você deixa a sua memória um pouco mais livre, além de economizar bateria e dados da sua franquia 3G/4G.



Porém, esta é uma medida extrema, já que desligar a sincronização dos apps vai impedir que você receba notificações de novos e-mails e mensagens, por exemplo. Essa dica também é útil para ser usada no horário de expediente, por exemplo, onde você precisa de mais concentração e foco. Veja como desativar essa função no Android.



5. Desativar a atualização automática de aplicativos

O sistema operacional do Google tem uma função bem interessante: atualizar automaticamente os apps instalados. Assim, você terá sempre a última versão, se livrando de bugs e ganhando novos recursos.

Desativar esta funcionalidade, que já vem ativa de fábrica, pode fazer com que você libere mais memória RAM para usar em outras tarefas, além de economizar mais bateria. Porém, você ganha o trabalho extra de ficar verificando de tempos em tempos quais apps precisam de atualização.

3 de 3 Como não atualizar apps automaticamente no Google Play — Foto: Reprodução/TechTudo Como não atualizar apps automaticamente no Google Play — Foto: Reprodução/TechTudo

Para isso, vá nas Configurações do Google Play Store, clicando na lateral direita, no ícone que contém sua foto. Depois, selecione "Gerenciar apps e dispositivos" e "Atualizar apps automaticamente". Em seguida, vá em "Não atualizar apps automaticamente" e, por fim, em concluído.

Pronto! Com essas cinco dicas simples, você pode liberar memória RAM do seu celular Android e deixar o smartphone mais rápido e mais leve. Mas use com moderação, visto que algumas dessas dicas desligam funções importantes do sistema operacional.

Veja também: Como formatar o celular Android e iPhone (iOS)