Como limpar o celular? Conheça 4 dicas infalíveis

Existem diversas maneiras de limpar o celular para que ele não enfrente problemas como de tela engordurada e de acúmulo de poeira nas entradas e conectores. É muito comum que usuários reclamem sobre a sujeira nos smartphones, principalmente em modelos com revestimento claro, por ficarem sujos com frequência. Para acabar com esse problema, há alguns produtos específicos que ajudam na limpeza do seu celular sem causar danos ao aparelho.

Não se deve utilizar materiais de limpeza de cozinha, pois podem ser abrasivos e prejudiciais à estrutura do celular. Nas linhas a seguir, confira quatro dicas para deixar o seu smartphone limpinho novamente.

1 de 6 Saiba como limpar o seu celular sem danificá-lo — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Saiba como limpar o seu celular sem danificá-lo — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

1. Use pano de microfibra

O pano de microfibra é um acessório universal, indicado para qualquer tipo de eletrônico. Por ser um material revestido com fios sensíveis, ele não arranha a tela e o revestimento do smartphone. A microfibra é ótima para eliminar a gordura que fica acumulada nos aparelhos após muitas horas de uso.

2 de 6 Os panos de microfibra são uma solução universal para limpeza de celulares — Foto: Lívia Dâmaso/TechTudo Os panos de microfibra são uma solução universal para limpeza de celulares — Foto: Lívia Dâmaso/TechTudo

É importante ter algumas precauções quando for usar o pano. A microfibra precisa estar seca e sem nenhum tipo de alvejante, caso contrário, ele poderá manchar a tela do smartphone. Fora isso, as entradas de carregador e de fone de ouvido não podem ficar úmidas, pois correm o risco de virar a porta de entrada para qualquer tipo de líquido ou impureza.

2. Álcool isopropílico 70% é excelente opção

O álcool isopropílico 70% é o líquido mais indicado para limpeza de telefones. Aliás, este é um velho conhecido de quem curte informática e eletrônica. Por ter baixa quantidade de água em sua composição, principalmente quando comparado como outros tipos de álcool, ele é excelente para tirar sujeiras mais pesadas que ficam agarradas nos celulares, sem causar nenhum tipo de dano ao aparelho.

Na hora de limpar o eletrônico, vale a pena umidificar um pano de microfibra com o álcool isopropílico antes de iniciar a higienização. Caso não tenha o pano, um papel higiênico bem macio pode ajudá-lo nessa tarefa. Evite despejar o composto químico diretamente no celular.

3 de 6 Álcool isopropílico 70% é vendido em garrafas de diversos tamanhos — Foto: Divulgação/Implastec Álcool isopropílico 70% é vendido em garrafas de diversos tamanhos — Foto: Divulgação/Implastec

3. Álcool etílico 75% também serve

Caso não encontre álcool isopropílico 70% numa loja por perto, o álcool etílico 75% também é uma opção. Nesse caso é importante se atentar à quantidade usada, pois o composto é bem mais forte e possui mais água na composição. Ainda assim, é um bom produto para casos de sujeiras difíceis de tirar.

Portanto, evite exageros. O ideal seria pingar algumas gotas de álcool etílico 75% em um pano de microfibra e usá-lo apenas no revestimento do celular. Evite passá-lo diretamente na tela, pois pode ser que o álcool cause alguma avaria se estiver muito concentrado.

4 de 6 Álcool etílico 75% deve ser usado com muito cuidado em telas de smartphone — Foto: Reprodução/Lucas Mendes Álcool etílico 75% deve ser usado com muito cuidado em telas de smartphone — Foto: Reprodução/Lucas Mendes

4. Produto para limpeza de telas

Para não haver problemas com uso exagerado de álcool, uma dica é comprar os famosos produtos limpa-telas. Eles foram criados especificamente para entrar em contato com o display do smartphone, e trazem a quantidade certa de composto químico na fórmula para que não haja dano ao aparelho.

5 de 6 Produtos do tipo limpa-telas estão à venda em lojas online — Foto: Reprodução/Magazine Luiza Produtos do tipo limpa-telas estão à venda em lojas online — Foto: Reprodução/Magazine Luiza

Passos para limpar a tela do celular

As fabricantes desaconselham o uso de alvejantes para fazer a limpeza do celular. Produtos assim foram desenvolvidos para superfícies menos sensíveis e contam com a adição de aromatizantes, o que pode manchar o smartphone. Mesmo que pareçam produtos inofensivos, evite usá-los no seu aparelho.

6 de 6 É essencial utilizar panos de microfibra para limpar a tela e a superfície de smartphones e tablets — Foto: Daniel Ribeiro/TechTudo É essencial utilizar panos de microfibra para limpar a tela e a superfície de smartphones e tablets — Foto: Daniel Ribeiro/TechTudo

A combinação de pano de microfibra e álcool é a solução perfeita. Confira como fazer a higienização do seu celular:

É necessário tirar a capinha e qualquer outro acessório.

O pano de microfibra é a primeira opção: passe na tela, em movimentos circulares, até que todas as manchas sumam.

O pano de microfibra também pode ser passado no corpo do celular, em movimentos circulares, até que toda a sujeira saia.

Caso o aparelho continue sujo, pingue algumas gotas do álcool isopropílico 70% ou álcool etílico 75% no pano microfibra e passe por cima da sujeira.

Repita o processo até que o celular fique totalmente higienizado.

Com informações de 9to5Mac, Apple e Samsung