Melhorar a Internet do celular é o desejo de muitos usuários quando o sinal da operadora não está funcionando direito. Lentidão e travamentos causados pela fraca conexão podem atrapalhar desde experiências de entretenimento até o uso de aplicativos de transporte, por exemplo. Atitudes simples, como limpar o cache do aparelho ou ativar/desativar o modo avião do smartphone, são ações que funcionam em celulares Android e iPhone ( iOS ) e podem ajudar a restaurar o sinal de forma efetiva.

O TechTudo separou algumas dicas para ajudar a melhorar o sinal da rede de Internet do celular. Cabe lembrar que os caminhos e botões indicados no texto podem mudar dependendo da fabricante e da versão do sistema. Outro lembrete importante é de que os casos persistentes de sinal fraco podem necessitar ações mais elaboradas, como trocar de operadora ou buscar um novo plano.

2 de 10 Como melhorar a Internet do celular? Conheça 10 maneiras (na imagem: iPhone 13 vermelho) — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Como melhorar a Internet do celular? Conheça 10 maneiras (na imagem: iPhone 13 vermelho) — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Qual o melhor pacote de internet para celular? Comente no Fórum do TechTudo!

1. Ative e desative o modo avião

Uma das dicas mais simples para recuperar a sua conexão de Internet, caso ela apresente lentidão, é ativar e desativar o modo avião do seu celular. Esta ação faz com que o dispositivo redefina o uso de dados móveis e conexão Wi-Fi, reiniciando a busca por um sinal de rede.

Para ativar o modo Avião tanto no iPhone quanto em smartphones Android, basta acessar o menu rápido, deslizando a parte de cima da tela para baixo. Em seguida, clique no ícone do avião para desativar e ativar novamente os dados do aparelho.

3 de 10 Entrar e sair do modo avião para tentar recuperar a internet do celular — Foto: Isabela Cabral/TechTudo Entrar e sair do modo avião para tentar recuperar a internet do celular — Foto: Isabela Cabral/TechTudo

2. Verifique as configurações da operadora

É possível atualizar manualmente as configurações da sua operadora de telefonia. Em geral, atualizações dos ajustes da operadora são enviadas automaticamente para o aparelho. No entanto, em casos que isso não aconteça ou o usuário opte por adiar a instalação, é possível fazê-lo manualmente. Vale ressaltar que atualizações dos ajustes da operadora também podem incluir suporte a novos recursos, como 5G ou Ligações Wi-Fi

4 de 10 Como melhorar a internet do celular no iOS — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como melhorar a internet do celular no iOS — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

No iPhone: para verificar as configurações da operadora nos celulares com iOS instalado basta ir em Ajustes → Geral → Sobre. Há um botão de download caso a prestadora tenha enviado uma atualização;

para verificar as configurações da operadora nos celulares com iOS instalado basta ir em Ajustes → Geral → Sobre. Há um botão de download caso a prestadora tenha enviado uma atualização; No Android: esta ação pode não ser encontrada em todos os modelos de celulares Android. Para checar se há alguma configuração é preciso ir em Configurações → Conexões e ver se aparece a opção Versões das configurações da operadora.

3. Reinicie o celular

Reiniciar o seu aparelho parece um conselho simples, mas é bastante eficaz. Dessa forma, o smartphone também reinicia a busca por um sinal de rede, assim como pode concluir a instalação de atualizações que ficaram pendentes.

5 de 10 Reiniciar o celular pode ajudar a melhorar a Internet — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Reiniciar o celular pode ajudar a melhorar a Internet — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

4. Cheque o cartão SIM

Em celulares que possuem o cartão SIM, é importante verificar se foi colocado corretamente no aparelho. Para isso, desligue o celular, abra a bandeja na lateral do dispositivo – o que pode ser feito com ajuda de algum objeto pontiagudo –, retire e recoloque o cartão SIM. Quando você reiniciar o celular, o aparelho tentará uma nova busca por sinal de rede.

Este procedimento não é possível em linhas de celular instaladas via eSIM.

5. Mude os dados captados pelo celular

Se a conexão estiver fraca, o motivo pode ser a rede móvel que o aparelho está conectado. Para verificar e mudar a rede móvel escolhida no telefone, é preciso acessar o menu de ajustes.

No iPhone: vá em Ajustes → Celular → Opções de dados celulares → Voz e dados. Escolha entre as opções disponibilizadas. Aparelhos com Internet 5G devem exibir as opções de 5G Ativado, 5G automático ou 4G (LTE);

vá em Ajustes → Celular → Opções de dados celulares → Voz e dados. Escolha entre as opções disponibilizadas. Aparelhos com Internet 5G devem exibir as opções de 5G Ativado, 5G automático ou 4G (LTE); No Android : acesse Configurações → Conexões → Configurações de Rede. Selecione a rede móvel ou permita que o modelo faça a seleção automaticamente.

6 de 10 Como melhorar a internet do celular no iOS — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Como melhorar a internet do celular no iOS — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

6. Redefina as configurações de rede

Se aparecer a indicação "Sem Serviço" ou "Buscando" na barra de status do seu telefone, isso significa que o dispositivo não está conectado a uma rede celular. Para ter a confirmação e solucionar o problema, primeiro tente se conectar a uma rede Wi-Fi diferente da que está usando. Se o problema persistir pode ser necessário “esquecer” a rede e adicioná-la novamente.

7 de 10 Como melhorar a Internet do celular — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Como melhorar a Internet do celular — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

No iPhone: acesse Ajustes → Geral → Transferir ou Redefinir o [dispositivo] → Redefinir → Redefinir Ajustes de Rede. Este procedimento faz com que as redes Wi-Fi, senhas de Wi-Fi, ajustes celulares, ajustes de VPN e ajustes de APN usados anteriormente sejam redefinidos. Tenha cuidado, pois será necessário entrar novamente com todas as credenciais;

acesse Ajustes → Geral → Transferir ou Redefinir o [dispositivo] → Redefinir → Redefinir Ajustes de Rede. Este procedimento faz com que as redes Wi-Fi, senhas de Wi-Fi, ajustes celulares, ajustes de VPN e ajustes de APN usados anteriormente sejam redefinidos. Tenha cuidado, pois será necessário entrar novamente com todas as credenciais; No Android: o caminho para excluir uma rede Wi-Fi do smartphone Android é Configurações → Conexões → Wi-Fi → toque nos três pontinhos do canto superior da tela → Configurações avançadas → Gerenciar redes → Apagar. O procedimento para adicionar novamente a rede envolve ir até a parte sobre Wi-Fi e tocar em "Adicionar rede" para, enfim, colocar os dados da rede escolhida e salvar.

7. Busque uma operadora com melhor cobertura na sua região

O problema de sinal fraco também pode estar relacionado com a cobertura da sua operadora de telefonia na região. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disponibiliza um levantamento de antenas e de cobertura que facilita esta checagem.

O Painel de Cobertura apresenta mapas interativos e dados comparativos da distribuição da cobertura do sinal emitido pelas empresas no Brasil. É possível fazer uma triagem de informações usando filtros como tecnologia (3G, 4G, 5G, etc.), região e período, entre outros.

8 de 10 Como melhorar a Internet do celular: mapa de cobertura no app Speedtest — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo Como melhorar a Internet do celular: mapa de cobertura no app Speedtest — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

Assim, o consumidor pode comparar a quantidade de antenas e a qualidade do sinal emitido naquela região pela operadora da qual é cliente e, dessa forma, escolher a que melhor se adequa à sua necessidade.

Também é possível usar aplicativos terceiros, como o Speedtest, que funciona como um radar para descobrir onde há cobertura de Internet no Brasil.

8. Tente segurar o telefone em posições diferentes

Há lugares em casas e apartamentos que podem ser verdadeiros pontos cegos, onde o sinal não consegue chegar. Isso se deve a barreiras como paredes mais grossas, entre outros entraves de engenharia e construção.

A dica aqui é literalmente apontar o celular para diferentes posições dentro do local e tentar achar aquele em que o sinal fica mais forte. Inimigos da Internet: descubra quais objetos prejudicam a conexão.

9 de 10 Como melhorar a Internet do celular: veja dicas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Como melhorar a Internet do celular: veja dicas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

9. Desative apps que acessam a Internet em segundo plano

Outro detalhe que pode estar atrapalhando a velocidade da Internet é a quantidade de aplicativos que consomem dados em segundo plano. Afinal, mesmo quando não estão sendo diretamente usados, muitos apps permanecem ativos, utilizando o pacote de dados e recursos do sistema, armazenamento e largura de banda.

No iPhone: o processo para desativar dados em segundo plano requer acessar Ajustes → Geral → Atualização em 2º plano. Desative manualmente ou selecione Desativado, Wi-Fi ou Wi-Fi e Dados Celulares.

o processo para desativar dados em segundo plano requer acessar Ajustes → Geral → Atualização em 2º plano. Desative manualmente ou selecione Desativado, Wi-Fi ou Wi-Fi e Dados Celulares. No Android: basta tocar em Configurações → Assistência do aparelho e bateria → Limites de uso em segundo plano → Suspender aplicativos não usados. Também é possível fazer isso individualmente.

10 de 10 Limpar o cache do navegador pode ajudar a melhorar a internet do celular — Foto: Reprodução/Pexels Limpar o cache do navegador pode ajudar a melhorar a internet do celular — Foto: Reprodução/Pexels

10. Limpe o cache do seu navegador

A dica mais antiga – e uma das mais eficazes de todos os tempos – é a limpeza de cache e dos cookies do aparelho. Aprenda como limpar o cache do navegador do celular Android e iPhone (iOS).

Ao usar um navegador como o Chrome ou Safari, o celular salva algumas informações dos sites visitados. A limpeza desses dados corrige determinados erros, como problemas de carregamento que ocasionam na lentidão da navegação na web.

No iPhone: para apagar o histórico de navegação e os cookies é preciso entrar em Ajustes → Safari → Limpar Histórico e Dados dos Sites. A Apple deixa claro que a limpeza de histórico, cookies e dados de navegação do navegador não altera as informações de Preenchimento Automático, como logins e senhas.

para apagar o histórico de navegação e os cookies é preciso entrar em Ajustes → Safari → Limpar Histórico e Dados dos Sites. A Apple deixa claro que a limpeza de histórico, cookies e dados de navegação do navegador não altera as informações de Preenchimento Automático, como logins e senhas. No Android: abra o Chrome e toque nos três pontinhos no canto superior da tela. Em seguida, acesse Histórico → Limpar dados de navegação. O usuário pode escolher um intervalo de tempo ou excluir todo o histórico. Também é preciso marcar as caixas ao lado de "Cookies e dados do site" e "Imagens e arquivos armazenados em cache". Por fim, basta tocar em "Limpar dados".

Com informações de Anatel, Apple e Google

